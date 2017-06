Deutscher Profifußball meldet Besucherrekord

Laut DFL besuchten in der Spielzeit 2016/17 etwa 19,05 Millionen Zuschauer die 612 Spiele der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Das seien 1,3 Prozent mehr als in der Saison zuvor.

"Es gibt keine Anzeichen, dass sich dieser positive Zustand in absehbarer Zeit grundlegend ändern könnte" , sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert bei der Vorstellung der Zahlen am Freitag (23.06.17). Die Bundesliga-Spiele sahen im Durchschnitt 40.693 Zuschauer, zu den Partien in der zweiten Liga kamen durchschnittlich 20.560 Besucher.

Auslastung liegt bei 91 Prozent

Auch die Stadion-Auslastung konnte noch einmal auf über 91 Prozent gesteigert werden. In der ersten Liga besuchten im Schnitt 40.694 Fans die Spiele. Die 2. Bundesliga verzeichnete mit durchschnittlich 21.560 Zuschauern einen historischen Höchststand. Der Anstieg zum Vorjahr betrug mehr als 13 Prozent.

Spitzenreiter der Bundesliga war wie auch in den vergangenen Jahren Borussia Dortmund mit fast 80.000 Zuschauern im Schnitt, Meister Bayern München ist mit der kleineren Stadionkapazität und durchschnittlich 75.000 verkauften Tickets Zweiter. Nicht alle Vereine verbuchten dabei Zuwächse: Beim lange gegen den Abstieg spielende FSV Mainz 05 sank der Schnitt um rund 2000 Besucher pro Heimspiel auf etwa 29.000.

In der zweiten Liga war mit deutlichem Abstand der VfB Stuttgart bestbesuchter Klub (rund 50.000). Mit dem Aufstieg der Schwaben und von Hannover 96 gehen dem Unterhaus die zwei zuschauerträchtigsten Klubs verloren. Auch die Drittliga-Aufsteiger MSV Duisburg, Holstein Kiel und Jahn Regensburg werden diese Lücke nicht schließen können.

Zuschauereinnahmen werden immer unwichtiger

Zum Gesamtumsatz der Bundesliga von 3,24 Milliarden Euro in der Saison 2015/2016 trägt allerdings der Posten Spielerträge, unter dem die Zuschauereinnahmen verbucht werden, immer weniger bei.

In 2015/2016 erlöste die Bundesliga daraus 527 Millionen Euro, was nur noch rund 16 Prozent der Einnahmen entsprach. Allein durch Transfers flossen fast 533 Millionen an die Erstligisten, den wichtigsten Eckpfeiler macht mittlerweile die mediale Verwertung (933 Millionen) aus.

Nur zum Vergleich: Als Uli Hoeneß 1979 beim FC Bayern als Manager einstieg, betrug der Umsatz gerade einmal zwölf Millionen Mark, die fast komplett durch Zuschauereinnahmen aus dem alten Olympiastadion gespeist wurden.

Stand: 23.06.2017, 14:30