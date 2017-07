Zakaria - "13 Millionen sind viel - aber kein Druck"

Die Nachmittagssonne brennt auf die kleine Sportanlage im Tegernseer Tal, die Hitze staut sich zwischen dem Wallberg und seinen vielen kleineren Geschwistern, aber noch erbarmungsloser ist Dieter Hecking. Der Gladbach-Trainer lässt seine Profis gleich in der ersten Einheit knapp zwei Stunden schwitzen, doch einer der VfL-Profis hat fast die ganze Zeit ein Lächeln im Gesicht.

Immer gute Laune

Denis Zakaria wirkt in den ersten Wochen seiner Zeit bei Borussia so, als könne er sein Glück noch nicht ganz fassen, jetzt in der Liga des aktuellen Weltranglisten-Ersten zu spielen. Oder er hat einfach immer gute Laune.

Zakaria lacht auch, als ihn sportschau.de nach der schweißtreibenden Einheit auf die angeblich achtstellige Ablösesumme anspricht, die Gladbach für ihn an die Young Boys Bern überwiesen hat. Über Geld spricht man nicht, hätten jetzt viele seiner Kollegen geantwortet.

"Kein allzugroßer Druck"

Zakaria sagt: "Ja, ja, 13 Millionen Euro sind schon viel. Aber das ist für mich kein allzugroßer Druck. Eher ein Traum! Natürlich will und muss ich jetzt was zeigen. Aber genau deshalb habe ich diesen Schritt in die Bundesliga ja auch gemacht." Zakaria lacht wieder.

13 Millionen also. Das hatten bislang weder Bern und noch Mönchengladbach so bestätigt. Aber der lange Schlaks geht so locker mit dieser Zahl um, als würde er gerade über den Preis für seine neuen Fußballschuhe reden. Ist scheinbar normal heutzutage.

Leipzig, Liverpool und Arsenal

Und es gab viele Mitbewerber, die angeblich sogar noch mehr Geld geboten haben. Leipzig soll bei zehn Millionen ausgestiegen sein, aber der FC Arsenal und der FC Liverpool blieben lange hartnäckig. Zakaria wollte aber auch eine Perspektive für sich sehen, sagt er: "Hier bei Gladbach sind sehr viele Kollegen aus der Schweiz und ich habe wirklich nur Gutes gehört. Vor allem nämlich, dass man hier jungen Spielern eine echte Chance gibt."

In der Schweiz hatte er sich bereits mit 18 einen Namen gemacht, spielte 2015 die Qualifikation zur Champions League - und scheiterte erst in den Play-offs: an Mönchengladbach.

Erbe von Xhaka und Dahoud

Der Jung-Nationalspieler agierte lange als Innenverteidiger, doch mit seiner Spielstärke trotz 1,91 Metern Größe empfahl er sich schnell für das zentrale Mittelfeld. Da soll er nun bei den "Fohlen" gleich zwei Löcher in einem stopfen: Vor einem Jahr ging das Herzstück Granit Xhaka zum FC Arsenal, jetzt wechselt Mo Dahoud nach Dortmund.

Dieter Hecking sieht in Zakaria keinen Klon der beiden, aber irgendwie eine Mischung: "Er ist für sein Alter schon unglaublich robust und zweikampfstark. Und er ist ein klassischer Box-to-Box-Spieler."

Power erinnert an Pogba

Also der Mann, der vor dem eigenen Strafraum die Bälle abläuft, abgrätscht oder sonst wie erobert und sie dann am gegnerischen Strafraum an die Kollegen abliefert. Diese Power scheint Zakaria zu haben, das zeigten die ersten Tests und Trainingseindrücke schnell.

Inspiriert hat ihn dabei der Franzose Paul Pogba, dem er äußerlich und in seinen Bewegungsläufen sehr ähnelt. Zakaria sagt: "Pogba ist wirklich ein Spieler, der mich beeinflusst. Ich schaue mir viel von ihm ab und liebe diese Art zu spielen sehr."

13 gegen 105 Millionen

Und Pogba war bei seinem Wechsel der teuerste Spieler der Welt, für ihn zahlte Manchester United im Vorjahr 105 Millionen Euro an Juventus Turin. Da ist dann fast verständlich, dass sich Denis Zakaria über 13 Millionen Euro wirklich keinen allzugroßen Kopf mehr macht.

Stand: 18.07.2017, 09:51