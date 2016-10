FC-Stürmer Osako - Verspottet, verkannt, verlängert

"Yuya bleibt", verkündete der 1. FC Köln am Donnerstag (20.10.2016) in den sozialen Netzwerken. Bis 2020 läuft der Vertrag, den der FC Osako (26) zur Unterschrift vorgelegt hatte. Der alte Kontrakt wäre 2017 ausgelaufen. In der vergangenen Saison hätte diese Meldung wohl einen kleinen Shitstorm ausgelöst. Jetzt finden sich in den Kommentaren zur Meldung Sätze wie: "Hat er sich die letzten Spielen verdient, aber ein Fan werde ich nicht von ihm."

In jeder Profimannschaft gibt es Sündenböcke. Wenn ihr Name in der Aufstellung auftaucht, geht das Gemecker los. Misslingt ihnen eine Aktion, raunt das Publikum. Verliert das Team, lag es genau an diesem Spieler - so zumindest der Tenor am Tresen und in den sozialen Netzwerken. Auch die Fans des 1. FC Köln suchen sich unabgesprochen immer jemanden aus, den sie einfach nicht mögen.

Kevin Pezzoni war ein krasser Fall, Unbekannte lauerten dem Mittelfeldspieler sogar zu Hause auf. In der vergangenen Saison bekam Kevin Vogt bei Heimspielen Pfiffe zu hören, er spielt jetzt in Hoffenheim. Vor allem aber regten sich Teile der Fanszene über Osako auf. "Hallo Osako, tschüss drei Punkte", twitterte beispielsweise ein Fan zur Startelf für das Rückspiel in Mönchengladbach. Der FC verlor 0:1, Osako musste zur Pause raus - und besagter Tweet erhielt viele Herzen.

Enttäuschte Erwartungen

Osako war 2014 von 1860 München an den Rhein gewechselt. Er spielte zunächst eine unauffällige erste Saison mit drei Treffern und vier Torvorlagen. In der Schlussphase der Rückrunde drehte der Japaner auf, zeigte erstmals seine eleganten technischen Fähigkeiten, die beeindruckende Spielübersicht. Plötzlich galt er als der Mann, der das zu jener Zeit eher hölzerne Kölner Offensivspiel in der neuen Saison beleben könnte.

Zweikampf zwischen Kölns Yuya Osako (l.) und Leipzigs Naby Keita

Doch Osako verletzte sich zu Saisonbeginn, enttäuschte die hohen Erwartungen, verlor seinen Stammplatz. Oft musste er auch auf der Außenbahn oder im Mittelfeld ran, wo er kaum zur Geltung kam. Kritiker warfen dem 1,82 Meter großen, schlanken Japaner vor, nicht robust genug für die Bundesliga zu sein. Besonders aber fehlte Osako die Effektivität: In 25 Saisonspielen kam er nur auf ein Tor und einen Assist. Gerade seine Abschlüsse wirkten manchmal kläglich.

Plötzlich effektiv

Doch Trainer Peter Stöger und auch Sportdirektor Jörg Schmadtke hielten stets zu Osako, betonten seine Fähigkeiten. Statt in der Sommerpause die letzte Chance zu nutzen, vor Vertragsablauf noch eine Ablöse zu erzielen, gaben sie Osako eine weitere Chance. Als sich Zugang Artjoms Rudnevs verletzte, rutschte Osako schon am zweiten Spieltag wieder in die Startelf.

Und aus der ist er mittlerweile kaum noch wegzudenken: Nach sieben Bundesligaspielen hat Osako schon zwei Tore und drei Torvorlagen auf dem Konto. Auch dank ihm steht der FC nach sieben Saisonspielen ungeschlagen auf Platz zwei der Liga. "Ich habe meinen Platz in der Mannschaft gefunden", sagt Osako.

Dieser Platz ist an der Seite von Torjäger Anthony Modeste, dem er zuletzt im Heimspiel gegen Ingolstadt beide Treffer vorbereitete. Dass der FC mit einer Doppelspitze spielt, kommt Osako zugute. In vorderster Reihe zeigt er nicht nur feine Pässe, sondern plötzlich auch spektakuläre Abschlüsse - sein Treffer im Heimspiel gegen Leipzig (1:1) mit blitzschneller Drehung und sattem Linksschuss könnte in jedem Stürmer-Lehrbuch auftauchen.

"Ein belebendes Element"

Mittlerweile müsste jeder FC-Fan wissen, was Stöger meint, wenn er sagt: "Yuya ist ein exzellenter Spieler mit vielfältigen Fähigkeiten. Uns macht es große Freude, mit ihm zu arbeiten. Mit seiner Technik, Dynamik und Schnelligkeit ist er ein belebendes Element in unserem Offensivspiel."

Sollte Osakos Formhoch anhalten, dürfte er auch bald wieder ein Thema für die japanische Nationalmannschaft werden - 15 Länderspiele und drei Tore hat er bisher auf dem Konto. Und so mancher FC-Fan müsste sich einen neuen Sündenbock suchen.

Stand: 20.10.2016, 14:04