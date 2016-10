Magere sechs Punkte aus sechs Spielen - den Start des VfL Wolfsburg in die neue Saison hatte sich nicht nur Dieter Hecking sicher gänzlich anders vorgestellt. Vor allem vor heimischem Publikum läuft es nicht nach Plan, auf einen Heimsieg warten die "Wölfe"-Fans bislang vergeblich. Gegen den offensivfreudigen Aufsteiger aus Leipzig wird es auf die defensive Stabilität ankommen, weshalb Hecking die Rückkehr von Luiz Gustavo ins Mannschaftstraining gelegen kommt. Vier Spiele musste der Brasilianer aussetzen - nun ist er zurück im Mannschaftstraining und möglicherweise bereits für Sonntag eine Option.

Leidtragender wäre wohl der junge Paul Seguin, zuletzt zweimal als Gustavo-Vertreter in der Startelf. Daniel Didavi könnte dem schwachen Angriffsspiel (erst vier Saisontreffer) von seinen Anlagen her Schwung verleihen, ist nach seiner Knie-Operation aber noch keine Alternative. Von denen hat Ralph Hasenhüttl, Trainer von RB Leipzig, genug. Bis auf den langzeitverletzten Lukas Klostermann (Kreuzbandriss) stehen ihm alle Spieler zur Verfügung - auch die zehn Nationalspieler sind ohne nennenswerte Blessuren von ihren Länderspielreisen zurückgekehrt.

Leipzig, bei je drei Siegen und drei Unentschieden noch ohne Niederlage, dürfte mit jeder Menge Selbstbewusstsein nach Wolfsburg reisen. Gerade offensiv bietet der Kader des Aufsteigers erstaunliche Tiefe. Ein Beispiel: Emil Forsberg kommt bislang auf zwei Treffer und zwei Vorlagen - dabei stand der Schwede nur in einem Drittel der Partien in der Startelf. Dazu leitete er weitere vier Treffer mit dem vorletzten Pass ein - Ligarekord. Vorteil RB? Den haben die Sachsen auf dem Papier in einer weiteren Statistik: Während der VfL Wolfsburg erst ein Jokertor erzielte, stachen Hasenhüttls Einwechslungen bereits viermal.

Die möglichen Aufstellungen:

Wolfsburg: Casteels - Träsch, Bruma, Knoche, Rodriguez - Seguin, Luiz Gustavo - Blaszczykowski, Arnold, Draxler - Gomez.

Leipzig: Gulacsi - Bernardo, Orban, Compper, Halstenberg - Keita, Demme - Sabitzer, Forsberg - Timo Werner, Poulsen.

Schiedsrichter: Sascha Stegemann (Niederkassel).

Stand: 14.10.2016, 08:13