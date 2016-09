4. Spieltag

Borussia Dortmund ist seit dieser Woche auch offiziell die zweitbeste deutsche Mannschaft. Der BVB steht in der ewigen Tabelle der Fußball-Bundesliga vor diesem Spieltag erstmals auf Rang zwei, durch das 6:0 gegen Darmstadt 98 zogen die Schwarz-Gelben mit nun 2236 Punkten aus 1665 Bundesliga-Spielen an Werder Bremen (2235 Punkte/1767 Spiele) vorbei.

Nur auf Rang 16 steht in der ewigen Tabelle Dortmunds nächster Gegner, der VfL Wolfsburg - allerdings haben die Niedersachsen auch rund 1000 Spiele weniger absolviert.

Gemeinsam 42 Torschüsse am vergangenen Spieltag

Beim nächsten Aufeinandertreffen der beiden Klubs am Dienstag (20.9.2016) dürfte der sportliche Abstand nicht so groß sein. Der ambitionierte VfL lieferte zwar zuletzt zwei Nullnummern ab - doch zumindest der Auftritt am vergangenen Samstag in Hoffenheim gibt Grund zu Hoffnung auf bessere Zeiten: 20 Mal schossen die Wolfsburger dort aufs Tor.

Nur ein Team feuerte am Wochenende häufiger auf den gegnerischen Kasten: Borussia Dortmund (22 Mal). Die BVB-Tormaschine läuft eh schon wieder auf Hochtouren: 6:0, 6:0 - so die Ergebnisse aus den letzten beiden Pflichtspielen. Es könnte also ein torreiches Offensivspektakel in der Wolfsburger Arena geben.

Sollte Andre Schürrle fit sein, dürfte ihm in diesem Spiel viel Aufmerksamkeit gewiss sein: 43 Bundesliga-Spiele hat der Nationalspieler im Wolfsburger Trikot absolviert, am Dienstag würde er erstmals wieder als Gegner auflaufen - doch der 30 Millionen Euro teure BVB-Neuzugang wird wohl wegen einer Innenbanddehnung weiter pausieren müssen.

Mögliche Aufstellungen:

Wolfsburg: Casteels - Vieirinha, Bruma, Wollscheid, Rodriguez - Gerhardt, Arnold - Blaszczykowski, Draxler, Caligiuri - Gomez.

Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bartra, Guerreiro - Weigl - Castro, Götze - Pulisic, Dembelé - Aubameyang.

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin).

Stand: 20.09.2016, 08:35