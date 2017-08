Das bunt gemischte Feld wird angeführt von den Österreichern - 25 sind es, die aus dem Nachbarland aktuell aktiv sind. Die prominentesten Neuen in der Riege sind Konrad Laimer von RB Leipzig, Philipp Lienhart vom SC Freiburg oder Valentino Lazaro, Neuzugang bei Hertha BSC . Neben David Alaba vom FC Bayern München sind auch Martin Harnik von Hannover 96 oder Leverkusens Julian Baumgartlinger bereits alte Bekannte.

Schweizer Keeper-Sammlung

Dicht dahinter stehen die Schweizer und Franzosen, die mit 23 Spielern nur knapp den Spitzenplatz verpassen. Kurios: Acht der 23 Schweizer Akteure sind Torhüter - darunter in Roman Bürki ( BVB ), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), Marwin Hitz (Augsburg) und Neu-Leipziger Yvon Mvogo die aktuellen Nationalkeeper sowie das wohl größte Talent auf dieser Position.

Legionär-Vorlagenkönig der Bundesliga: Franck Ribery

Die Franzosen dagegen stellen keinen einzigen Torhüter - hätten sie einen Torhüter, wären sie wohl auch als Mannschaft allein konkurrenzfähig. Ousmane Dembélé von Borussia Dortmund und das Bayern-Trio Corentin Tolisso, Franck Ribery und Kingsley Coman führen in Sachen Prominenz die Riege an. Aber auch Sebastien Haller von Eintracht Frankfurt, Amine Harit - neu bei Schalke 04 - oder Jean-Kevin Augustin (RB Leipzig) könnten in dieser Saison für Furore sorgen. Routinier ist übrigens Ribery: 228 Spiele hat er absolviert und ist mit 116 Torvorlagen der Assist-König aller ausländischen Spieler jemals (Platz zwei: Zé Roberto mit 97).

Weniger Brasilianer, viele US-Amerikaner

Überschaubar ist inzwischen die Anzahl der Brasilianer. In der Saison 2010/11 waren es noch 25, 2015/16 noch 19, inzwischen sind es nur noch zwölf - Bayerns Rafinha ist in dieser schrumpfenden Spezies der Erfahrungspräsident und hat bereits 289 Spiele im Fußball-Oberhaus in den Beinen.

Gejagt werden die zwölf Brasilianer aktuell von den elf Niederländern um Bayern-Superstar Arjen Robben sowie den elf Spaniern um Thiago oder Dortmunds Marc Bartra.

Wenige türkische Spieler

Dahinter folgen allesamt dicht beieinander die US-Amerikaner - zu denen auch der derzeit verletzte Torhüter Jonathan Klinsmann, Sohn von Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann, zählt - die Japaner, die Serben, Dänemark, Polen und die Türkei. Die "nur" neun türkischen Spieler bedeuten einen Tiefststand: Seit der Saison 2007/08 spielten nie weniger Türken in der Bundesliga.

Unter den afrikanischen Ländern ist Ghana der Spitzenreiter. Die beiden Stuttgarter Ebenezer Ofori und Hans Nunoo Sarpei, sowie Daniel Opare vom FC Augsburg und Bernard Tekpetey vom FC Schalke 04 bilden die Viererriege - wobei aktuell nur Ofori und Opare wohl tatsächlich regelmäßige Einsatzchancen haben.

Mal wieder Engländer

Das englische Talent: Reece Oxford

Erstmals seit der Saison 2013/14, als Michael Mancienne zwölf Partien für den Hamburger SV absolvierte, hat die Bundesliga auch wieder einen englischen "Gastarbeiter" in ihren Reihen - genau genommen sogar zwei. Der Wolfsburger Kaylen Hinds und der Mönchengladbacher Reece Oxford sind zwei noch sehr junge Talente (19 und 18), die idealerweise in die Fußstapfen von Owen Hargreaves treten wollen. Der spielte zwischen 2000 und 2007 145 Partien für den FC Bayern München, während es Mancienne immerhin auf 49 Einsätze geschafft hat.

Länder, die jeweils nur einen Vertreter in der kommenden Bundesligasaison ins Rennen schicken, gibt es einige. Der Schotte Oliver Burke (RB Leipzig), der Israeli Taleb Tawatha von Eintracht Frankfurt, der chinesische Bremen-Neuzugang Yuning Zhang oder Renat Dadashov, der Aserbaidschaner in Diensten von Eintracht Frankfurt, sind einige dieser Beispiele.

Und dann gibt es noch Charlison Benschop (Hannover 96). Geboren wurde der 27-Jährige auf den niederländischen Antillen, die es inzwischen nicht mehr gibt. Somit ist er Bürger von Curacao - auch wenn er ein U-Länderspiel für die Niederlande absolvierte.

Stand: 18.08.2017, 08:30