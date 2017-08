Dembélé: Transfer zunächst geplatzt und suspendiert

Ein Wechsel von Ousmane Dembélé von Borussia Dortmund zum FC Barcelona ist nach Angaben des Fußball-Bundesligisten vom Donnerstag (10.08.2017) " aktuell nicht überwiegend wahrscheinlich ". Das teilte der börsennotierte BVB in einer Ad-hoc-Meldung mit. Der Verein bestätigte, dass es mit den Katalanen ein Gespräch über einen möglichen Transfer des 20 Jahre alten Franzosen gegeben habe.

Dembélé taucht ab und wird suspendiert