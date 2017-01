Wieder da - Guerreiro, Bellarabi und Co.

Raphael Guerreiro, Borussia Dortmund

Im Trainingslager in Marbella mischt Raphael Guerreiro fleißig mit, deshalb peilt der portugiesische Europameister auch ein Comeback im ersten Ligaspiel des neuen Jahres von Borussia Dortmund bei Werder Bremen an. "Ich habe mich sehr gut gefühlt. Das Ziel ist es jetzt, Schritt für Schritt weiterzukommen und beim nächsten Meisterschaftsspiel dabei zu sein" , sagt Guerreiro. Aufgrund von Rückenproblemen hatte er seit Anfang November gefehlt.

Karim Bellarabi, Bayer Leverkusen

Karim Bellarabi sieht sich nach seiner langen Verletzungspause für den zweiten Saisonabschnitt gut gerüstet. "Ich fühle mich einfach gut. Von der Verletzung merke ich nichts mehr. Also von daher habe ich keine Probleme" , sagte der 26 Jahre alte Offensivspieler von Bayer Leverkusen im Trainingslager in Orlando. Bellarabi erlitt Mitte September einen Sehnenriss im Adduktorenbereich. Der Nationalspieler glaubt, dass er zum Abschluss der Hinrunde gegen Hertha BSC am 22. Januar wieder einsatzbereit ist: "Wenn man es in Prozent ausdrücken will, bin ich vielleicht bei 95 oder 96 gerade. Der letzte Rest kommt dann bestimmt auch noch."

Roman Bürki, Borussia Dortmund

Nach seinem Mittelhandbruch muss sich Torhüter Roman Bürki von Borussia Dortmund noch in Geduld üben. "Ich weiß nicht genau, wann ich wieder mit der Mannschaft trainieren kann. Der Hand geht es sehr gut, ich werde aber oft noch von den Ärzten gebremst. Ich will kein Risiko eingehen" , sagte der Schweizer im Trainingslager in Marbella. Bürki hatte sich die Verletzung im November im Topspiel gegen Bayern München zugezogen und fällt seitdem aus.

Raul Bobadilla, FC Augsburg

Den FC Augsburg hat es gerade im Angriff schlimm erwischt. Raul Bobadilla und Alfred Finbogasson fehlten in weiten Teilen der Hinrunde. Der Isländer wird wegen einer Schambeinentzündung auch noch weiterhin ausfallen. Bobadilla aber ist nach mehreren Verletzungen wieder da. Im Trainingslager in Marbella wirkte er auch in den Testspielen mit. Allerdings will ihn Trainer Manuel Baum langsam aufbauen. Zumindest in der Startelf dürfte Bobadillas Name fehlen, wenn es wieder losgeht.

Leonardo Bittencourt, 1. FC Köln

Ende Oktober erlitt er einen Bänderriss, mit Beginn des Jahres 2017 ist Leonardo Bittencourt auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Der Kölner muss sich zwar noch ein bisschen bremsen, aber noch vor dem Wiederbeginn der Bundesliga sollte Bittencourt voll belastbar sein.

