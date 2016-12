In München wusste Roland Wohlfahrt bis 1993 ganz genau, wo das Tor steht – in Bochum war er bei seiner Verpflichtung 1995 nach eineinhalb Jahren bei AS St. Etienne nur noch ein Schatten seiner selbst. Er war körperlich etwas aus dem Leim gegangen und kompensierte diesen Umstand durch Einnahme eines Appetitzüglers. Bei einem Dopingtest wurde er daraufhin als erster Bundesligaspieler positiv getestet und für zwei Monate gesperrt. In elf Spielen gelang ihm kein Tor, der VfL stieg ab.