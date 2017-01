FC Bayern gewinnt Turnier in Düsseldorf

Franck Ribéry in der 4. Minute und Javi Martinez (11.) erzielten vor 41.244 Zuschauern die Treffer des Tabellenführers. Der zwischenzeitliche Ausgleich für Mainz gelang André Ramalho (8.).

Ayhan und Iyoha treffen

Der gastgebende Zweitligist Fortuna Düsseldorf belegte den dritten Platz. Die Fortuna setzte sich im "kleinen Finale" mit 2:0 gegen den rheinischen Rivalen Borussia Mönchengladbach durch. Kaan Ayhan brachte die Hausherren in der 3. Minute in Front, ehe Emmanuel Iyoha nur vier Minuten später gegen die enttäuschende Borussia nachlegte.

Eigentor von Vestergaard

Mönchengladbach mit seinem neuen Trainer Dieter Hecking hatte zuvor gegen Mainz mit 0:1 verloren. Im zweiten Halbfinale geriet Mönchengladbach durch ein Eigentor von Jannik Vestergaard (7. Minute) entscheidend in Rückstand. Am 17. Erstligaspieltag muss die Borussia am kommenden Samstag beim Tabellenletzten Darmstadt 98 antreten. Mainz trifft einen Tag später auf den 1. FC Köln.

Fortuna verliert erst im Elfmeterschießen

Den Bayern war gegen Düsseldorf zum Auftakt ein 4:1-Sieg im Elfmeterschießen gelungen. Nach den regulären 45 Minuten stand es am Samstag zwischen München und Düsseldorf 0:0. Nationaltorhüter Manuel Neuer wehrte gegen die Fortunen Rouwen Hennings und Oliver Fink zwei Strafstöße ab. David Alaba traf dann zum 4:1-Endstand.

Stand: 14.01.2017, 19:44