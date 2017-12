"Falls wir in den Krieg müssen, würde ich ihn immer gerne an meiner Seite wissen." Mit dieser Aussage heizte Antonio Conte die Gerüchte an, der FC Chelsea habe starkes Interesse daran, Arturo Vidal vom FC Bayern zu verpflichten. Der Trainer der "Blues" arbeitete schon bei Juventus Turin mit dem chilenischen Nationalspieler zusammen.