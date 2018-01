Tedesco und die außergewöhnliche Schalker Mentalität

Pablo Insua befindet sich inzwischen wieder im Lauftraining.

Eher ein "gefühlter Neuzugang" ist Pablo Insua. Der spanische Innenverteidiger fehlte bereits seit Ende Oktober wegen einer Herzbeutelentzündung und will in der Rückrunde wieder angreifen. " Wir werden aber nichts überstürzen ", so Schalkes Sportdirektor Axel Schuster. (Bedeutende) Abgänge sind in der Winterpause bisher nicht abzusehen. Die Leistungsträger Leon Goretzka und Max Meyer liebäugeln Medienberichten zufolge mit einem Wechsel - aber erst am Saisonende. Um das Duo zu halten, gehe Schalke ans finanzielle Limit, so Manager Heidel.

Der Trainer

Domenico Tedesco, der die Mannschaft bei seiner ersten Bundesliga-Station seit dem Sommer trainiert, hat wohl am stärksten zum Schalker Aufschwung beigetragen. Der 32-Jährige, der in der Vorsaison mit erfolgreicher Arbeit bei Zweitligist Erzgebirge Aue auf sich aufmerksam gemacht hatte, gibt den Spielern klare taktische Vorgaben und schlägt offenbar auch auf der zwischenmenschlichen Ebene die richtigen Töne an.