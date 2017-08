Es gibt sie tatsächlich: glühende Verehrer des FC Bayern, die als Geburtsort Bremen im Pass stehen haben. Gerade Fußballfans aus den geburtenstarken 60er-Jahrgängen haben nicht selten ihre Sympathien bereits im Kindesalter den Münchnern geschenkt, weil diese schon damals schlicht erfolgreicher und populärer waren.

In die Fußstapfen der Beckenbauer, Maier und Müller sind heute Hummels, Neuer oder Lewandowski getreten: Idole einer ganzen Generation. Wie sehr auch die norddeutsche Tiefebene von Bayern-Anhängern durchsetzt ist, lässt sich immer daran ablesen, wenn im Weserstadion ein Tor für die Roten fällt.

Dann liegt sich nicht nur der Gästeblock hoch oben unter dem Dach der Westtribüne in den Armen, sondern in allen Himmelsrichtungen springen vereinzelt Menschen auf, um ihre Zuneigung zu offenbaren. Nicht selten kommt es dabei kurz zu Wortgefechten: Bayern-Fan im Werder-Land - das geht doch nicht!

Furchtbare Bremer Bilanz

Bremens Diego behauptet den Ball gegen Bayerns Schweinsteiger

Doch meist beruhigt sich alles schnell wieder, was auch damit zu tun hat, dass die hochbrisanten und hitzigen Duelle von damals gar nicht mehr entstehen. So erdrückend ist die Überlegenheit der Bajuwaren im Weserstadion geworden. Zehn Heimspiele, 1:28 Punkte, 8:29 Tore - die Bilanz aus Bremer Sicht ist fürwahr fürchterlich. Der letzte Sieg, ein furioses 3:1 mitten in der Freimarktszeit 2006, fällt noch in die Thomas-Schaaf-Ära zurück. Sein Kapitän: der heutige Werder-Geschäftsführer Frank Baumann.

Kann der 41-Jährige nicht wenigsten mit Rat und Tat zur Seite stehen, um den Bayern am Samstag (15.30 Uhr) mal wieder die Lederhosen ausziehen zu können? Er könne sich kaum mehr erinnern, entgegnete der bodenständige Franke nur, überdies wolle er "nicht zur viel über die Vergangenheit reden".

Früher wollte Uli Hoeneß die halbe Bremer Belegschaft

In der Gegenwart trennen die Klubs beinahe Lichtjahre, die wirtschaftlichen Verhältnisse haben sich derart grotesk verschoben, dass kaum noch ein Bremer Profi für die Bayern interessant ist. Früher gab es Phasen, da hätte Münchens Manager Uli Hoeneß am liebsten die halbe Bremer Belegschaft an die Isar transferiert. Immerhin: Das Verhältnis zwischen beiden Vereinen ist längst von Harmonie geprägt, so dass die Vorstände heute wieder gemeinsam dinieren.

Baumann ist derjenige, der vielleicht am meisten von allen die nächsten Tage zu tun hat. "Es kann noch viel passieren" , sagt der Macher, der vor einem Jahr fast mit Schließung des Transferfensters den Coup mit Serge Gnabry vollendete, an dem trotz aller Dementis wohl auch die bayrischen Kollegen eingebunden waren.

Kommt noch ein Nigerianer?

Erneut suchen die Hanseaten nach einer offensiven Verstärkung: Allein darauf zu vertrauen, dass Max Kruse und Fin Bartels im Umschaltspiel so prächtig harmonieren wie in der Vorsaison (und durchgängig verletzungsfrei bleiben), wäre aus grün-weißer Sicht arg blauäugig.

Nun wird der 2,01 Meter große Nigerianer Paul Onuachu (FC Midtjylland) als Kandidat gehandelt - er würde ins Profil nach einem Präsenz ausstrahlenden Prototypen passen. Nur: Zahlt Werder die deutlich mehr als fünf Millionen Euro Ablöse? Immerhin hat Baumann der Mutmaßung widersprochen, die drei Millionen teure Verpflichtung des tschechischen Torhüters Jiri Pavlenka aus dem Sommer hätte unnötige Mittel gebunden.

Ehrenpräsident sorgt für Unruhe

"Das Geld für andere Positionen fehlt deswegen nicht." Eine Replik auf die Kritik von Ehrenpräsident Klaus-Dieter Fischer, der in einer Kolumne direkt Trainer Alexander Nouri angezählt hatte, auf dessen Betreiben Stammkeeper Felix Wiedwald gehen musste. "Es ist für mich nicht nachvollziehbar, einen neuen Torwart mit einer Ablösesumme zu holen, von dem ich nicht weiß, ob er besser ist als Felix Wiedwald" , schrieb Fischer. Starker Tobak innerhalb der ansonsten so sehr auf Harmonie bedachten Werder-Familie.

Der 38 Jahre alte Nouri hat dazu gar nicht viel gesagt; er verspricht lieber einen "mutigen Auftritt". Fischers Vorstoß ist ansonsten vielleicht noch ein Vorgeschmack darauf, dass unruhige Zeiten an der Weser drohen, wenn sich der Misserfolg über den Saisonstart hinaus fortsetzt.

Nach der Länderspielpause folgen für die Hanseaten die Partien bei Hertha BSC und gegen den FC Schalke 04. Völlig unwahrscheinlich ist nicht, dass der SV Werder sich im Spätsommer mal wieder im Tiefparterre der Tabelle wiederfindet. Das hat fast schon eine Tradition wie eine Heimniederlage gegen den Rekordmeister.

Stand: 25.08.2017, 21:27