Die Kraichgauer gewannen am Samstag (13.05.2017) bei Werder Bremen mit 5:3 (3:0) und gehen damit punktgleich mit Borussia Dortmund in den letzten Spieltag am kommenden Samstag. Die Europa League ist für die Hanseaten nach der herben Schlappe derweil nur noch schwer zu erreichen.

Erster Hoffenheimer Sieg an der Weser

Vor 41.000 Zuschauern im Weserstadion erzielten Adam Szalai (7. Minute), Andrej Kramaric (11., 49.), Steven Zuber (40.) und Ermin Bicakcic (51.) die Treffer für die Hoffenheimer. Theodor Gebre Selassie (59.), Philipp Bargfrede (86.) und Robert Bauer (89.) betrieben für die schwachen Bremer nur noch Ergebniskosmetik. Für Hoffenheim war es der erste Sieg an der Weser überhaupt.

Nagelsmann kritisiert Nachlässigkeiten

Bremens Trainer Alexander Nouri beschönigte nichts: "Hoffenheim war wacher und aggressiver als wir. Es war ein Spiel, in dem wir uns einfach zu viele Fehler geleistet haben." Sein Gegenüber Julian Nagelsmann kritisierte die phasenweise Nachlässigkeit seines Teams: "Der Sieg war knapper, als er hätte sein müssen. Es wäre eine noch bessere Ausgangsposition möglich gewesen."

Bremen durch offensive Gäste überrascht

Nagelsmann hatte seine Mannschaft sehr offensiv mit drei Angreifern aufgestellt und die Bremer damit ganz offensichtlich überrascht. Bereits in der siebten Minute brachte Szalai die Gäste per Flachschuss in Führung.

Werder wirkte anfangs komplett von der Rolle. In der Abwehr und im Mittelfeld fehlten jegliche Zuständigkeiten. Hoffenheim nutzte das Bremer Chaos und legte nur vier Minuten später nach. Nach einem langen Pass von Szalai vollstreckte der Kroate Kramaric für die Kraichgauer zum 2:0.

Partie zur Pause entschieden

Erst nach gut 20 Minuten fanden die Hanseaten etwas besser ins Spiel. Die größte Gelegenheit vergab Serge Gnabry nach rund einer halben Stunde. Von Selbstvertrauen war aber nach dem frühen Hoffenheimer Doppelschlag nichts mehr zu merken.