Werder und Hoffenheim büßten mit ihren Niederlagen in Köln und in Dortmund ihre guten Ausgangslagen ein. Die Bremer rutschten von Platz sechs auf acht ab, die Kraichgauer verloren den so wertvollen Tabellenplatz drei. Stand jetzt würde Werder die Europa League verpassen und Hoffenheim müsste in die Champions-League-Qualifikation; es gilt also für beide Teams, verlorenen Boden wieder gut zu machen.

Zum Glück für Werder findet das Spiel im Weserstadion statt, denn daheim haben die Bremer einen starken Lauf und gewannen die vergangenen fünf Spiele allesamt bei nur einem Gegentor. Allerdings sollte dabei nicht vergessen werden, dass Werder über lange Phasen dieser Saison große Probleme in den Heimspielen hatte. Insgesamt verloren die Grünweißen in dieser Spielzeit sieben der 16 Partien im eigenen Stadion.

Nagelsmann hofft auf winkende Werder-Fans

Die TSG Hoffenheim ist derweil auf fremden Plätzen längst nicht so stark wie zu Hause, wo man immer noch ungeschlagen ist. Auswärts läuft es in der Rückrunde nicht sonderlich gut: Aus den acht Gastspielen der Rückserie holte die TSG nur sechs Punkte, feierte dabei nur einen Sieg (3:1 in Berlin).

TSG-Trainer Julian Nagelsmann freut sich dennoch auf das Auswärtsspiel, vor allem weil es in Bremen stattfindet: "Die Stimmung ist dort immer gut, die Leute schreien friedlich und beleidigen mich nicht nur von der Tribüne" , sagte Nagelsmann: "Vielleicht winken sie mir dieses Mal ja auch zu."

Wiedersehen mit Wagner

Sehr gut kennt Sandro Wagner das Weserstadion, von Januar 2010 an stand er zwei Jahre bei Werder Bremen unter Vertrag, konnte sich dort aber nie durchsetzen. Nach einer ganz starken Hinrunde ist Wagner nun in ein Torloch gefallen. Seit seiner Roten Karte am 18. Spieltag erzielte Wagner nur noch ein Tor (gegen Leverkusen); im Moment ist er seit sieben Partien torlos.

Grillitsch folgt auf Rudy

Und noch eine Personalie steht im Fokus. Im Sommer wird Hoffenheims Kapitän Sebastian Rudy zu den Bayern wechseln, doch ein Nachfolger ist schon gefunden. Der Bremer Florian Grillitsch wechselt nach Hoffenheim, spielt nun also im direkten Duell seinem neuen Trainer vor.

Grillitsch tritt ein schweres Erbe an und zieht im direkten Vergleich mit Rudy deutlich den Kürzeren, speziell bei Offensivakzenten ist noch Luft nach oben. Allerdings ist Grillitsch erst 21 Jahre alt und damit sechs Jahre jünger als Rudy.

Stand: 12.05.2017, 08:00