Hinterher steckten die alten Heroen rasch die Köpfe zusammen. Claudio Pizarro und Torsten Frings, die für den SV Werder so viele glorreiche Siege an besseren Tagen errungen haben, pflegten nach Schlusspfiff den Gedankenaustausch im Weserstadion. Ging es zwischen dem Bremer Stürmer und dem Darmstädter Trainer etwa um private Befindlichkeiten? Frings sah hinterher gar keinen Anlass, daraus ein Geheimnis zu machen. "Claudio hat mir zu einer Riesenleistung gratuliert." Und das sollte ruhig jeder wissen.

Der 40-Jährige saß auf dem ihm gut bekannten Podium im Pressesaal der Ostkurve, um ein Fußballspiel zu erklären, dass der Kollege Alexander Nouri "ambivalent" nannte, obwohl es der SV Werder mit 2:0 gewonnen hatte. Alle anderen statistischen Zahlen sprachen nämlich für den abgeschlagenen Tabellenletzten. 15:5 Torschüsse, 7:2 Ecken, 27:8 Flanken. Alles für Darmstadt wohlgemerkt. Zudem warteten die angeblich so limitierten Lilien auch noch mit 58 Prozent Ballbesitz auf; zur Pause waren es sogar 65 Prozent gewesen.

Dumm nur, dass alles nichts einbrachte. "Wir kriegen Komplimente" , klagte Frings, "aber wir haben kein Glück oder schießen das Ding gegen den Pfosten." Er mache, sagte der Mann mit der wallenden Mähne noch, "der Truppe keinen Vorwurf – außer, dass sie keine Tore auf die Anzeigetafel bringt." Schon in seinem Eingangsstatement hatte der Coach mit fast zwei Jahrzehnten grün-weißer Vergangenheit festgestellt: "Glückwunsch Werder zu drei Punkten, aber es hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen." Fußball sei nicht immer gerecht, murrte Frings noch.

Lange Mängelliste

Max Kruse bejubelt seine Treffer zum 1:0

Mit der Gerechtigkeit im Sport ist das ja so eine Sache, aber tatsächlich würde sich Bremen belügen, wenn die Schlussfolgerung nach drei Siegen in Folge – 2:0 in Mainz, 2:1 in Wolfsburg und nun 2:0 gegen Darmstadt – lauten würde, an der Weser wäre auf einmal alles wieder gut. Dafür fielen die jüngsten zwei Erfolge zu glücklich aus, dafür ist die Mängelliste zu lange. Und dafür ist auch die tabellarische Lage noch zu bedrohlich.

"Wir stecken immer noch unten drin. Mit 25 Punkten hat noch niemand den Klassenerhalt geschafft", warnte Verteidiger Robert Bauer. Der Olympiateilnehmer verriet später auch, warum Werder in dieser Partie, die die ersten 45 Minuten zwischen peinlich und ernüchternd schwankte, noch die Kurve bekommen hatte. "Es gab klare Worte vom Coach." Nouri wartete in der Kabine mit Datenmaterial auf, in diesem speziellen Fall der mangelhaften Laufleistung. Viel zu wenig war das, "das hat an unserem Stolz gekratzt", gab Bauer zu.

Bremen setzt auf die individuelle Qualität

"Einige wollten draufgehen, einige nicht. Es sollte eigentlich ein Wechselspiel sein" , bemühte der junge Maximilian Eggestein einen Erklärungsansatz, der indirekt zu einer Anklage an seinen Förderer Nouri wurde. Hatte der Coach eine zweideutige Taktik ausgegeben? Nouri wich diesbezüglich mehreren Nachfragen aus: "Der beste Plan hilft nicht, wenn der Aufwand nicht betrieben wird." Die Spieler seien nicht mit der Intensität angelaufen, wie das ausgemacht gewesen sei.

Immerhin: Die Grün-Weißen besitzen die individuelle Qualität, um mit Einzelaktionen eine Wende hinzubekommen. Wolfsburg-Matchwinner Serge Gnabry leitete den ersten Treffer von Max Kruse ein: Der lange unglücklich agierende Wirbelwind gab letztlich nach einem mutigen Solo die Vorlage, nach der Aytac Sulu den zum 1:0 führenden Elfmeter an Claudio Pizarro verschuldete (75.). Fin Bartels leitete in der Nachspielzeit noch das 2:0 von Kruse ein (90.+2).

Pizarro oft wie ein Hemmschuh

Der Königstransfer des vergangenen Sommers habe "Verantwortung übernommen und Präsenz gehabt" , lobte Nouri, der auch gesehen haben müsste, dass im Gegensatz zum 28 Jahre alten Kruse der zehn Jahre ältere Pizarro kaum mehr mithalten kann und mitunter im Sturmzentrum wie ein Hemmschuh wirkt. Wenn Werder letztlich den Klassenerhalt schaffen sollte, werden die Komplimente an Offensivkräfte wie Gnabry, Kruse oder Bartels gehen. Pizarro hingegen köpfte sogar freistehend vorbei (47.) und erklärte den Fauxpas "mit meiner schwierigen Situation" .

Es wird daher interessant, wie sich Werder ausrichtet, wenn die direkten Kellerduelle beim FC Ingolstadt und gegen den Hamburger SV im nächsten Monat anstehen. Auch die nächsten Aufgaben bei Bayer Leverkusen (10.03.2017) und gegen RB Leipzig (18.03.2017) rufen nach einem Steigerungsbedarf, der aktuell am ehesten bei den Innenverteidigern Lamine Sané und Niklas Moisander sowie dem erneut tadellosen Torwart Felix Wiedwald zu sehen ist. Ansonsten wird es noch dauern, bis im Weserstadion wirklich wieder bessere Zeiten anbrechen.