Für Werder Bremen ist es schon fast eine Erfolgsserie: Bremen gewann dank des Dreiers in Wolfsburg zum zweiten Mal in dieser Saison zwei Spiele in Folge. Nun gilt es, gegen Darmstadt nachzulegen und den derzeitigen Vorsprung von 10 Punkten auf die Lilien auszubauen - eine Serie mit drei Siegen gab es letztmals vor gut zwei Jahren unter Viktor Skripnik.

Ganz anders sieht es in Darmstadt aus. Alle Vereine mit einer Bilanz von nur zwölf Punkten nach 22 Spieltagen sind bislang abgestiegen, und es spricht auch in Sachen Darmstadt nicht viel dafür, dass der Klassenerhalt noch gelingt. In Bremen unternimmt Darmstadt bereits den elften Anlauf auf die ersten Auswärtspunkte in dieser Saison, alle Zähler wurden vor eigenem Publikum geholt.

Frings kehrt zurück

Vielleicht findet Darmstadt-Trainer Torsten Frings aber ja in seiner alten Heimat das nötige Glück. Vor einem halben Jahr war Frings noch Co-Trainer bei Werder, musste mit Viktor Skripnik dann aber gehen. Frings war fast zwölf Jahre Spieler und knapp zwei Jahre Co-Trainer bei Werder Bremen.

In Darmstadt konnte Frings noch nicht allzu viel bewegen, den Sensationssieg gegen Dortmund mal ausgenommen. Zuletzt gegen Augsburg hatten die Lilien zwar 54 Prozent der Spielanteile, das ist Höchstwert seit dem Aufstieg der Lilien 2015. Trotzdem gelangen Darmstadt aber nur fünf Torschüsse und null Punkte.

Gnabry ein Schlüsselspieler

Da wären die Lilien natürlich froh, einen Spieler wie Serge Gnabry zu haben, doch der spielt halt für Werder - und wird an der Weser immer wichtiger. Nachdem seine ersten sieben Saisontore nie einen Sieg zu Folge hatten, führten seine drei Treffer in Mainz und Wolfsburg endlich zu Dreiern; und in Wolfsburg feierte Gnabry seine Doppelpackpremiere in der Bundesliga. Noch wichtiger könnte Gnabry werden, wenn er auch in Bremen öfter Torjubel provoziert: Nur eines seiner zehn Saisontore erzielte er im Weser-Stadion.

red/dpa/sid | Stand: 03.03.2017, 08:00