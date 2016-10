Für Nils Petersen ist die Partie gegen Werder Bremen keine gewöhnliche. Zwischen 2012 und 2015 stand er an der Weser unter Vertrag, am Samstag kehrt er erstmals zurück - pünktlich zu seinem 100. Bundesligaspiel. "Ich habe Werder immer die Daumen gedrückt und werde das auch weiterhin tun". Womöglich darf der erfolgreiche "Joker" - seine drei Saisontore erzielte er als Einwechselspieler - gegen seinen alten Herzensklub sogar von Beginn an ran. Der Einsatz von Konkurrent Florian Niederlechner ist wegen eines Pferdekusses am Oberschenkel unwahrscheinlich.

Reisemüde Freiburger

Schon im DFB-Pokal unter der Woche gegen Sandhausen durfte Petersen mal wieder von Beginn ran, Topscorer Maximilian Philipp wurde geschont. Petersen durchlebte einen wechselhaften Abend: In der 82. Minute traf er per Foulelfmeter zum 3:3-Ausgleich und bescherte seinem Team die Verlängerung - im Elfmeterschießen setzte er seinen Versuch über das Tor, am Ende stand das Pokal-Aus gegen den Zweitligisten.

Bremer Heimstärke

Bei den Bremern geht es kontinuierlich bergauf, trotz der Niederlage bei den noch unbesiegten Leipzigern am vergangenen Spieltag. Unter Alexander Nouri gab es in vier Spielen sieben Punkte. Die letzten beiden Heimspiele konnten die Werderaner für sich entscheiden. Falls sie noch flott auf einen erneuten Bremer Heimsieg wetten wollen, nur zu: Der SC Freiburg ist auswärts noch ohne Erfolgserlebnis, in vier Spielen gab es vier Niederlagen.

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 29.10.2016 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 29.10.2016 | Das Erste

Stand: 28.10.2016, 08:22