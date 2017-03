Vor ein paar Wochen wäre das Spiel Werder gegen Leipzig ein sicherer Tipp gewesen - RB hätte Werder mit seiner Power einfach überrannt. Doch die Zeiten haben sich geändert. Werder ist seit vier Ligaspielen ungeschlagen und feierte dabei drei Siege. Auch beim Remis in Leverkusen waren die Bremer das bessere Team und hätte einen Sieg verdient gehabt.

Auf der anderen Seite zeigt der Pfeil dagegen nach unten. Denn bei RB ist Sand ins Getriebe geraten. Von den vergangenen sechs Spielen wurden nur zwei gewonnen (Gladbach, Köln), dafür setzte es drei Niederlagen, unter anderem die beiden Heimpleiten gegen den HSV (0:3) und zuletzt gegen Wolfsburg (0:1). Dass RBL immer noch ungefährdeter Zweiter in der Tabelle ist, liegt vor allem daran, dass auch die Konkurrenz überraschend viele Punkte lässt.

Auch auswärts läuft es nicht mehr so gut. So blieben die Konterexperten aus Leipzig in den ersten sieben Bundesliga-Gastspielen ungeschlagen und feierten dabei fünf Siege. Doch die Gegner stellten sich besser ein, und Leipzig gewann nur eins der vergangenen fünf Auswärtsspiele.

Werder defensiv deutlich stabiler

Die Gründe für den Bremer Höhenflug liegen in erster Linie hinten. Trainer Alexander Nouri scheint den Schlüssel gefunden zu haben, um das eigene Tor wenigstens ab und zu zu verriegeln. Nach zwölf Spieltagen standen schon 31 Gegentreffer zu Buche. Seitdem wurden die Bremer in ebenfalls 12 Partien aber nur noch 13 Mal überwunden.

Überraschend dabei ist die Entwicklung von Felix Wiedwald, der Torhüter galt lange als nicht gut genug für die Bundesliga. Und jetzt das: In den vergangenen Partien musste er nur zweimal hinter sich greifen und wehrte 90 Prozent der Bälle auf sein Tor ab. In Leverkusen setzte er dem die Krone auf und parierte in der Nachspielzeit erstmals in der Bundesliga einen Strafstoß. Kann Wiedwald dieses Niveau halten, könnte Werder sein chronisches Torhüterproblem los sein.

Selkes Wechsel zahlt sich nicht aus

Ein besonderes Spiel könnte die Partie für Davie Selke werden. Einst Hoffnungsträger bei Werder, wechselte der Angreifer für acht Millionen nach Leipzig - wo er sehr oft auf der Bank sitzt. Im Hinspiel bereitete Selke noch ein Tor für RB vor, seitdem war er an keinem Tor mehr beteiligt.

Für ihn ist die Saison ingesamt eine große Enttäuschung. Bei Werder hatte er seine ersten Schritte in der Bundesliga gemacht und sich 2014/15 mit neun Toren und fünf Assists in die Schlagzeilen geschossen. Mittlerweile ist es ruhig um Selke geworden, unter dem Strich hat sich sein Wechsel zu RB zumindest sportlich nicht ausgezahlt.

