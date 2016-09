4. Spieltag

Auf Statistiken legt Frank Baumann keinen Wert. Zumindest nicht auf die von Viktor Skripnik gegen Mainz 05. Von den vier Bundesligaspielen, in denen der am vergangenen Samstag beurlaubte Ukrainer die Bremer anleitete, gewann Werder zwei, zwei endeten unentschieden. Diese Serie soll Alexander Nouri nun ausbauen, möglichst mit dem Gewinn von drei Punkten. Am vergangenen Samstag, als die Bundesligamannschaft in Mönchengladbach unterging, war ihm das gelungen. Als Trainer von Werders Reserve siegte er in der 3. Liga mit 2:1 gegen die zweiten Mannschaft der Mainzer.

"Ich werde einen Teufel tun, nach hinten zu gucken. Wir wollen nach vorne blicken und die Herausforderung mit Herz und Leidenschaft angehen" , sagte Nouri vor seiner Premiere. Er wolle mit seinem Team eine "klare Botschaft an die Menschen und die Stadt" senden. Das Verhältnis zwischen dem Verein und den Fans hatte zuletzt arg gelitten.

Video starten, abbrechen mit Escape Nouri bei Werder als Psychologe gefragt | Sportschau | 20.09.2016 | 01:04 Min. | Verfügbar bis 20.09.2017 | Das Erste

Rückkehr von Öztunali

Was den Bremern noch fehlt, ein Sieg in der Saison 2016/17, gelang den Mainzern am dritten Spieltag. Die Mannschaft von Trainer Martin Schmidt gewann souverän mit 3:1 beim FC Augsburg. Das üble Foul von José Rodriguez an Dominik Kohr, für das er die Rote Karte sah, sorgte allerdings dafür, dass der Erfolg kaum genossen werden konnte.

Für Levan Öztunali wird es ein Wiedersehen mit ehemaligen Kollegen geben. Der Mainzer sagte vor der Rückkehr an die Weser: "Wir wollen in jedem Spiel etwas Zählbares mitnehmen. Das ist in diesem Fall nicht anders."

Mögliche Aufstellungen:

Werder Bremen: Drobny - Gebre Selassie, Sané, Moisander, Bauer - Fritz, Grillitsch - Yatabaré, Junuzovic, Kainz - Gnabry.

1. FSV Mainz 05: Lössl - Brosinski, Bell, Balogun, Bussmann - Frei, Serdar - De Blasis, Malli, Muto - Cordoba.

Schiedsrichter: Wolfgang Stark (Ergolding).

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - die Sportschau mit der Fußball-Bundesliga | Sportschau | 21.09.2016 | 60:00 Min. | Verfügbar bis 21.09.2016 | Das Erste

Stand: 20.09.2016, 08:00