Aaron Hunt ist vor dem Nord-Derby gefragt. Der Mittelfeldmann spielte ein Jahrzehnt lang von 2004 bis 2014 bei Werder Bremen, lief 215 Mal für Werder in der Bundesliga auf. Aktuell ist er nach langem Anlauf eines der Gesichter des Hamburger Rückrundenaufschwungs. Beides - sowohl die Hamburger als auch die Hunt'sche Entwicklung - kommt ein wenig überraschend. Im Winter stand Hunt vor dem Absprung, und der HSV mit drei Punkten Rückstand auf Rang 16.

Bobby Wood (l.) und Aaron Hunt vom Hamburger SV

Nun haben sich beide gefangen - so sehr, dass HSV-Coach Markus Gisdol Hunt vor dem Bundesliga-Nordderby ein Sonderlob aussprach. " Man hat manchmal Spieler, die auch im fortgeschrittenen Alter noch Entwicklungsfortschritte machen. Es geht immer darum, ob ein Spieler bereit ist ", betonte Gisdol. Hunt sei nur so gut in der Offensive, weil er auch nach hinten vorbildlich mitarbeite: " Er ist richtig gut im Pressing ", sagte der 47 Jahre alte Coach.

Matchball für Werder zum Klassenerhalt

Nach seinem Doppelpack beim Sieg gegen die Überflieger aus Hoffenheim will Hunt nun auch in seinem ersten Nord-Derby eine gute Figur machen. " Das ist für mich kein Spiel wie jedes andere. Es wird für mich das erste Mal sein, dass ich auswärts gegen meinen ehemaligen Verein auflaufe. Ich freue mich sehr darauf ", so Hunt. Beim Gegner hofft man auf alte Verbundenheit. " Aaron hat einen guten Lauf. Ich bin aber positiv, dass er am Sonntag etwas ruhiger macht und sich an seine Wurzeln erinnert ", sagte Bremens Sportchef Frank Baumann.

Video starten, abbrechen mit Escape Nouri zuversichtlich für Verletzten-Rückkehr | Sportschau | 13.04.2017 | 00:35 Min. | Verfügbar bis 20.04.2017 | Das Erste

Werder hat trotz des ärgerlichen Remis in Frankfurt angesichts von 36 Punkten so etwas wie den ersten Matchball in Sachen Klassenerhalt. Mit einem Sieg hätte die drittbeste Rückrundenmannschaft (nur Bayern und Gladbach sind besser) den Klassenerhalt wohl eingetütet und könnte von oben träumen.

Vor heimischem Publikum stehen die Chancen dafür gut: Zuletzt gab es drei Siege in Serie und 8:0 Tore. Am Sonntag dürfte zudem Nationalspieler Serge Gnabry nach seiner Adduktorenverletzung wieder fit sein.

Video starten, abbrechen mit Escape Max Kruse - "Wir brauchen den absoluten Siegeswillen" | Sportschau | 13.04.2017 | 00:20 Min. | Verfügbar bis 13.04.2018 | Das Erste

HSV seit drei Gastspielen ohne Tor

Doch auch der Hamburger SV will seinen Aufwärtstrend bestätigen. " Beide Mannschaften haben in den vergangenen Wochen fleißig gepunktet, so dass es tabellarisch ein bisschen besser aussieht ", sagte HSV -Sportchef Jens Todt. " Es gibt aber keinen Grund für uns durchzuatmen. Es ist für beide Seiten ein sehr wichtiges Spiel ." Ein Spiel, in dem ein wichtiger Mann fehlt: Abwehrchef Kyriakos Papadopoulos ist gelbgesperrt nicht dabei.

Die Defensive war zuletzt in der Fremde nicht das Problem: In den vergangenen drei Gastspielen erzielten die Hamburger kein einziges Tor. Den letzten Hamburger Treffer auf gegnerischem Platz erzielte im Februar in Leipzig ein ehemaliger Bremer. Kommen Sie drauf?

Mögliche Aufstellungen

SV Werder Bremen: Wiedwald - Veljkovic, L. Sané, Moisander - M. Eggestein - Gebre Selassie, Grillitsch, Junuzovic, S. Garcia - Bartels, Kruse

Hamburger SV: Mathenia - Diekmeier, Jung, Mavraj, Ostrzolek - G. Sakai, Walace - Hunt, Holtby, Kostic - Wood

Schiedsrichter: Brych (München)

Thema in: Bundesliga-Vorschau, Deutsche Welle, Freitag, 14.4., 18.30 Uhr

Stand: 14.04.2017, 08:00