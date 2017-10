Werder - Große Lösung oder Kohfeldt

Nach Informationen des Internetportals "deichstube.de" will der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Lucien Favre von OGC Nizza kontaktieren.

Auch Thomas Tuchel stehe auf einer Kandidatenliste ganz weit oben. Demnach tendiere Baumann zu einer großen Lösung in der Trainerfrage.

Favre und Tuchel im Gespräch

"Wir werden nicht nur mit freien, sondern auch mit Trainern, die unter Vertrag stehen, sprechen. Das muss korrekt und sauber ablaufen. Dafür benötigen wir Zeit", sagte Werders Sportchef. Der frühere Mönchengladbacher und Berliner Coach Favre steht aktuell in Nizza unter Vertrag, das Anfang Juni einen Wechsel Favres zu Borussia Dortmund abgelehnt hatte. Nach Platz drei in der Vorsaison belegen die Südfranzosen in dieser Spielzeit aktuell nur Rang 16.

Schon in Gladbach und bei Hertha hatte der Schweizer Klubs in schwierigen Situationen übernommen. Tuchel ist nach seinem Aus bei Borussia Dortmund im Sommer derzeit vereinslos und war zuletzt mit Bayern München und englischen Clubs in Verbindung gebracht worden.

Kohfeldt als Alternative

Die Alternative wäre die Dauerbeschäftigung von Interimstrainer Florian Kohfeldt. "Er ist als Dauerlösung nicht ausgeschlossen", sagte Baumann über den 35 Jahre alten bisherigen Trainer der zweiten Mannschaft Werders in der 3. Liga. Dies soll insbesondere für den Fall gelten, dass Werder eine angedachte "große Lösung" nicht realisieren kann.

Bereits um 7:15 Uhr trat der offiziell zum Interimstrainer beförderte Kohfeldt am Dienstag (31.10.2017) die Nachfolge des am Tag zuvor beurlaubten Alexander Nouri an. Rund acht Stunden vor dem ersten Training am Nachmittag fing Kohfeldt mit der Vorbereitung auf das Auswärtsspiel am Freitag bei Eintracht Frankfurt (03.11.2017/20:30 Uhr) an. Unterstützt wird Kohfeldt vom früheren Werder-Profi und Nationalspieler Tim Borowski als Co-Trainer. "Ich habe mich natürlich direkt an die Arbeit gemacht, um am Freitag ein positives Ergebnis zustandezubringen", sagte Kohfeldt.

Kapitän Zlatko Junuzovic lobt Kohfeldts Arbeit: Denn der war bereits unter Viktor Skripnik bis zu dessen Beurlaubung vor gut einem Jahr Co-Trainer der Profis. "Damals war er ein sehr wichtiger Faktor beim Klassenerhalt", sagt Junuzovic zu Kohfeldts Rolle in der Saison 2015/2016.

Gescheiterte Experimente

Natürlich besteht die Hoffnung, dass sich Kohfeldt als ähnliches Trainerjuwel entpuppt wie Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann, die ebenfalls als unbekannte Trainer in die Liga kamen und sich schnell als Erfolgstrainer etablierten. Mit ihnen gemein hat Kohfeldt jetzt schon die eigene, eher limitierte Fußballerkarriere. Es reichte zum Oberliga-Torwart bei Werder Bremen III.

"Eigentlich wusste ich schon nach meinen ersten beiden Trainingseinheiten in Bremen, dass es mit einer Spielerkarriere als Profi nichts wird", sagte Kohfeldt einmal. Als Trainer indes stellte er schon während seiner Ausbildung zum Fußball-Lehrer als Jahrgangsbester 2015 Tuchel und Nagelsmann in den Schatten. Ihnen blieb diese Auszeichung in der Hennes-Weilweiler-Akademie in Hennef verwehrt.

Zuletzt hatte die Beförderung eines Bremer Drittliga-Trainers zum Profiteam zumindest dauerhaft aber nicht funktioniert. Vor Nouri war bereits Viktor Skripnik vor gut einem Jahr gescheitert. In beiden Fällen hatte Baumann vor der Beurlaubung den Vertrag jeweils noch einmal verlängert. Bei Nouri war das erst im Mai der Fall. Seitdem gab es keinen Sieg mehr in der Liga.

red/dpa/sid | Stand: 31.10.2017, 12:00