Werder Bremen hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und sich mit dem dritten Heimsieg hintereinander aus dem Bundesliga-Abstiegskampf schon fast verabschiedet. Die Bremer setzten sich am Dienstag (04.04.2017) gegen Schalke 04 mit 3:0 durch und zogen damit in der Tabelle an den Gästen vorbei. Für die Schalker hingegen wird es jetzt immer schwieriger, sich noch für einen internationalen Wettbewerb zu qualifizieren. Stattdessen müssen die Königsblauen den Blick wohl eher nach unten richten.

Gebre Selassie eröffnet Werder-Gala

Ein Kopfball des Tschechen Theodor Gebre Selassie (24.) senkte sich über Schalke-Torhüter Ralf Fährmann hinweg ins Netz und ließ die Bremer Fans im ausverkauften Weserstadion jubeln. Mit seinem 50. Bundesligator stellte Max Kruse in der 76. Minute per Foulelfmeter die Weichen endgültig auf Sieg, Maximilian Eggestein (80.) legte sogar noch einmal nach.

Ohne den gelbgesperrten Nabil Bentaleb fehlte zu oft die Ordnung in den Aktionen der Königsblauen. Werder hingegen holte aus den letzten sieben Begegnungen 19 von 21 möglichen Punkten.

Pizarro in der Startelf

Bremens Trainer Alexander Nouri hatte überraschend Oldie Claudio Pizarro in die Startformation berufen. Bei den Schalkern war Torjäger Klaas-Jan Huntelaar zunächst nur Reservist. Nach einer ausgeglichenen Phase des Abtastens übernahmen die Gelsenkirchener zu Beginn der Partie die Kontrolle über das Spielgeschehen. Die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl war in dieser Phase in den Zweikämpfen geschickter und gedankenschneller im Kombinationsspiel. So war die erste gute Torchance für die Gäste nur eine Frage der Zeit. In der 13. Minute drang Mittelfeldakteur Alessandro Schöpf dynamisch in den Werder-Strafraum ein, schob den Ball jedoch aus zwölf Metern Entfernung knapp am linken Torpfosten vorbei.

Der unerwartete Rückstand schockte die Schalker, die Dominanz auf dem Rasen war vorerst dahin. Die Gastgeber konnten die Partie bis zum Halbzeitpfiff wieder offen gestalten.

Schalke ohne Durchschlagskraft

Nach dem Seitenwechsel verstärkte Schalke naturgemäß seine Angriffsbemühungen, kam jedoch lange nicht zu klaren Einschussmöglichkeiten. In der 58. Minute verfehlte Schöpf das Werder-Gehäuse in aussichtsreicher Position. 120 Sekunden später hielt Bremens Schlussmann Felix Wiedwald gegen Max Meyer. Auch aus dem Fehlen des Dänen Thomas Delaney, der nach dem Wiederbeginn durch Eggestein ersetzt werden musste, konnten die Schalker kein Kapital schlugen. Um den Angriffsdruck zu erhöhen, opferte Weinzierl Meyer ab der 62. Minute für Huntelaar.



Sportschau, Das Erste, Dienstag, 4.4., 22.30 Uhr

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 27. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 04.04.2017 | 60:00 Min. | Verfügbar bis 04.04.2017 | Das Erste

Stand: 04.04.2017, 21:50