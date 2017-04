Diese Serie will Werder nun am Dienstag gegen den FC Schalke fortsetzen werden. Die Statistik spricht allerdings gegen die Bremer. Seit Sommer 2010 konnten sie nur eines von 13 Spielen gegen Schalke gewinnen. Dazu ist Bremen seit acht Heimspielen gegen Schalke sieglos. Fraglich ist der Einsatz von Zlatko Junuzovic. Der Österreicher musste am Samstag gegen Freiburg aufgrund eines grippalen Infekts passen. Serge Gnabry (Adduktorenverletzung) und Clemens Fritz (Syndesmose-OP) fallen definitiv aus.

Bentaleb gesperrt

Ein weiteres Problem für Bremen: Auch Schalke befindet sich im Aufwärtstrend. Aus den vergangenen drei Spielen holte das Team von Markus Weinzierl sieben Punkte. Ein wichtiger Spieler wird in Bremen jedoch fehlen: Nabil Bentaleb holte sich im Revierderby gegen Borussia Dortmund am Samstag seine bereits zehnte gelbe Karte ab.

