Am Niederrhein steigt die Stimmung. Die Borussia hat in diesem Jahr noch kein Spiel verloren. Dem noch eher enttäuschenden 0:0 gegen Darmstardt folgten das furiose 3:2 in Leverkusen und zuletzt ein 3:0 gegen den SC Freiburg. Und im Pokal sind die Fohlen auch eine Runde weiter. Greuther Fürth war im Achtelfinale (2:0) kein wirklicher Prüfstein.

Kontinuität unter Hecking

Die Serie ist natürlich auch ein Verdienst des neuen Trainers. Dieter Hecking hat schon so manche Nuss geknackt, an der sich Andre Schubert die ganze Saison die Zähne ausgebissen hat: Unter Hecking gelang der erste Auswärtssieg, der erste Sieg nach Rückstand (in Leverkusen), das erste Jokertor (Herrmann gegen Freiburg), es gelangen erstmals zwei Bundesliga-Siege in Folge und schon zweimal mehr als zwei Tore in einem Spiel (unter Schubert nur einmal).

Unter Hecking ist in Gladbach Kontinuität eingezogen. In seinen bisherigen Bundesliga-Spielen nahm der Trainer nur eine Änderung in seinen Startformationen vor und das auch nur notgedrungen: Andre Hahn rückte zuletzt gegen Freiburg für den verletzten Jonas Hofmann in die Anfangself (jetzt muss er den gesperrten Lars Stindl ersetzen). Unter Andre Schubert gab es in dieser Saison kein einziges Mal die gleiche Startelf in zwei Bundesliga-Spielen hintereinander.

Besonderes Spiel für Max Kruse

So gut der Lauf bei den Borussen ist, so negativ ist er bei Werder Bremen. Werder ist seit fünf Bundesliga-Spielen ohne Sieg (zwei Unentschieden, drei Niederlagen); einen längeren Negativlauf gab es unter Trainer Alexander Nouri noch nicht. Dabei verlieren die Grün-Weißen auch mal gerne ganz unglücklich. Ein Beispiel: Obwohl die Bremer mit 19 Torschüssen den zweithöchsten Wert der Liga aufwiesen, setzte es zuletzt ein 2:3 gegen den FC Augsburg.

Ein besonderes Spiel wird die Partie für Max Kruse. Der Werder-Angreifer spielte von 2013 bis 2015 in Mönchengladbach; in beiden Spielzeiten war er Topscorer der Borussia (66 Bundesliga-Spiele, 23 Tore, 26 Assists). Mit den Fohlen belegte er in der Bundesliga die Plätze sechs und drei - das wird mit Werder in diesem Jahr sehr schwierig.

red/dpa/sid | Stand: 10.02.2017, 08:00