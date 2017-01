Der Auftakt klingt nicht gerade nach Wunschkonzert: Erst müssen die Bremer gegen Dortmund ran, danach warten die Bayern. Da dürfte es für Nouri schwierig werden, Pluspunkte in eigener Sache zu sammeln und vor allem die bislang so schwache Defensive zu stabilisieren: 34 Tore kassierten die Werderaner in den ersten 16 Partien.

Delaney soll für Ruhe sorgen

Beim Auftakt fehlen Bremen dazu auch noch drei wichtige Stabilisatoren: Philipp Bargfrede (Achillessehne), Zlatko Junuzovic (Wade) und Florian Grillitsch (Schulter) sind verletzt. Dafür soll Neuzugang Thomas Delaney im Mittelfeld für Ruhe und Ordnung sorgen, der zentrale Mittelfeldspieler kam vom dänischen Meister FC Kopenhagen. Aufsichtsrats-Chef Marco Bode klingt vor dem Auftakt nicht unbedingt optimistisch: "Das Tal ist noch nicht durchschritten."

Das gilt allerdings möglicherweise auch für Borussia Dortmund, wo ausgerechnet Top-Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang wegen des Afrika-Cups ausfällt. Dazu hat sich Sven Bender einen Bänderriss zugezogen und fehlt ebenfalls bis auf weiteres.

Überflüssige Kapitäns-Diskussion

Trainer Thomas Tuchel war es trotz der misslungenen Suche nach Konstanz in der Hinrunde am Ende offenbar etwas zu langweilig - er eröffnete ohne erkennbaren Anlass eine Kapitäns-Diskussion. Marcel Schmelzer, der die Binde bislang trug, wurde infrage gestellt, Marco Reus sollte übernehmen. Als der sich aber erneut leicht verletzte, beendete Tuchel die Hängepartie und bestätigte doch wieder Schmelzer als Spielführer.

Mögliche Aufstellungen

Werder Bremen: Drobny - Bauer, Sané, Moisander, Garcia - Delaney, Fritz - Bartels, Gnabry - Pizarro, Kruse

Borussia Dortmund: Weidenfeller - Piszczek, Sokratis, Ginter, Schmelzer - Weigl - Götze, Castro, Kagawa, Reus - Schürrle

Schiedsrichter: Siebert (Berlin)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 21.01.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 21.01.2017 | Das Erste

red/sid | Stand: 20.01.2017, 08:00