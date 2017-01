Die Bremer wollte die schwarze Serie von 14 Pflichtspielniederlagen in Serie gegen die Münchener vergessen machen und suchten auch in den ersten Minuten schon immer wieder kontrolliert den Weg nach vorn. Keine 20 Minuten waren jedoch gespielt, als Werder den ersten Rückschlag verkraften mussten: Stürmer Claudio Pizarro musste verletzt vom Platz. Die Münchener schafften es in dieser Phase aber nicht, trotz deutlichen Vorteilen im Ballbesitz eine echte Torchance herauszuspielen, im Gegenteil: Mit zunehmender Spieldauer wurden die Gastgeber mutiger.

Robben und Alaba mit zwei sehenswerten Treffern

In der 31. Minute gab es dann jedoch die kalte Dusche für die Grün-Weißen: Der in die Startelf zurückgekehrte Franck Ribery schaltete den Turbo ein und legte den Ball von links überlegt zurück an den Strafraumrand. Dort hatte Arjen Robben aus 15 Metern keine Mühe und schlenzte die Kugel unhaltbar für Felix Wiedwald ins Eck.

Als alles nach einem erträglichen 0:1 zum Pausentee aussah, bekamen die Bayern noch einmal einen Freistoß vom rechten Strafraumeck. David Alaba nahm ganz genau Maß und traf oben rechts in die Mauerecke (46.) - der Ball touchierte sogar noch den Innenpfosten. Unhaltbar.

Kruses Tor verunsichert die Bayern

Nach der Halbzeit wäre beinahe alles endgültig entschieden gewesen, als Ribery in der 50. Minute ins Bremer Gehäuse traf. Schiedsrichter Sascha Stegemann hatte jedoch eine Abseitsposition des Franzosen erkannt - knapp, aber richtig. Nur zwei Minuten später sah Alaba dann weniger gut aus, als bei seinem Freistoßtor vor der Pause. Max Kruse ließ den Österreicher nach Pass von Zlatko Junuzovic im Münchener Strafraum lässig aussteigen und schob aus kurzer Distanz ein (52.).

Plötzlich war es größtenteils vorbei mit der Münchener Souveränität und Gelassenheit. Zwar hätte man nur drei Minuten nach dem Anschlusstor nach einem Schubser an Robert Lewandowski auf Strafstoß entscheiden können, doch danach hatte die Mannschaft von Alexander Nouri die etwas besseren Gelegenheiten. Kruse scheiterte nach 68 Minuten nur knapp.

Bremen fehlt die Präzision

Carlo Ancelotti tauschte für mehr Schwung und Entlastung dreifach aus: "Robbery" ging genau wie Thomas Müller, Kingsley Coman, Renato Sanches und Douglas Costa kamen. Das brachte jedoch nicht den erhofften Effekt und in der Schlussphase verlegten sich die Bayern dann eher darauf, den Vorsprung über die Zeit zu retten. Das gelang auch, weil Werder nach einer couragierten, laufintensiven Vorstellung am Ende die nötige Präzision fehlte. Kimmich hatte in der Nachspielzeit dann sogar doch noch das 3:1 auf dem Fuß, scheiterte aber am schnell reagierenden Wiedwald.

Die Münchener empfangen kommenden Samstag nun den FC Schalke 04 zum nächsten "Klassiker". Die Bremer reisen trotz zweier starker Auftritte in 2017 noch punktlos zum FC Augsburg.