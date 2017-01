An das Hinspiel in München hat der SV Werder keine guten Erinnerungen. Denn da gab es im Eröffnungsspiel der Saison eine satte 0:6-Klatsche beim FC Bayern. Es war der Anfang vom Ende für den damaligen Trainer Viktor Skripnik. Der wurde wenig später nämlich entlassen.

Pizarro erinnert sich nicht

Gegen die Bayern gibt es für Werder ohnehin wenig zu holen. Der Rekordmeister gewann die letzten zwölf Duelle mit 51:6 Toren und die letzten fünf zu null. 0:6, 0:5, 0:1, 0:4, 0:6 hieß es dabei aus Sicht der Norddeutschen. Seit 16 Spielen ist Bremen gegen München ohne Dreier. Selbst Altmeister Claudio Pizarro kann sich an den letzten Sieg nicht mehr erinnern. "Nee, wann war das?" , fragt der Peruaner. Es war im September 2008. Damals spielten beim 5:2-Erfolg neben Per Mertesacker, Mesut Özil und Diego noch für die Grün-Weißen.

"Wir wissen, was auf uns zukommt, werden aber nicht vor Ehrfurcht erstarren" , sagt Trainer Alexander Nouri: "Wir tun gut daran, an uns zu glauben. Wir können den Moment beeinflussen, ich schaue nicht in die Vergangenheit." Und auch Pizarro rechnet sich gegen das Team von Carlo Ancelotti etwas aus. "Wir brauchen die Punkte und müssen von Beginn an versuchen zu gewinnen" , sagt er: "Wir wollen immer gewinnen, egal gegen wen." Das muss er wohl so sagen. Fakt ist: In Bremen trifft die schwächste Defensive (36 Gegentore) auf die beste Offensive der Liga (40 Treffer).

Wiedwald kann es besser machen

Auf wenig Gegentreffer hofft Werder-Torwart Felix Wiedwald. Der war eigentlich als Nummer eins in die Saison gegangen, wurde vom damaligen Trainer Skripnik allerdings nach zwei Spieltagen degradiert - wohl auch wegen der sechs Tore gegen die Bayern. Nach der Drei-Spiele-Sperre für Stammtorwart Jaroslav Drobny darf er jetzt wieder ran.

red/sid/dpa | Stand: 27.01.2017, 08:00