Manneh, der von Nouri aus der U23 hochgezogen wurde, traf am Samstagabend (15.10.16) in der 59. Minute zum entscheidenden 2:1 (1:1) gegen die Werkself. Zlatko Junuzovic (13. Minute) hatte Werder zunächst in Führung geschossen, Hakan Calhanoglu (27.) glich noch vor der Halbzeit für die Gäste aus.

Mit nun sieben Punkten, die Bremen alle unter Nouri sammelte, springen die Hanseaten zumindest bis Sonntag auf Rang 13 der Tabelle. Die holprig in die Saison gestarteten Gäste stagnieren nach zuletzt zwei Bundesligasiegen mit zehn Punkten im Mittelfeld.

Manneh: "Das ist einfach unglaublich"

Der Torschütze zeigte sich nach dem Spiel sichtlich glücklich. "Vorher war ich hier als Fan im Weserstadion, jetzt darf ich hier spielen. Heute habe ich sogar getroffen, das ist einfach unglaublich" , so Manneh nach der Partie. Sein Trainer, Alexander Nouri, freute sich für seinen Schützling. "Er hat unheimlich viel gearbeitet und reibt sich für das Team auf" , sagte Nouri, der aber auch warnte: "Wir sollten die Erwartungshaltung nicht zu hoch schrauben."

Bei den Leverkusenern war die Stimmung nach Abpfiff weniger gut. Julian Brandt war sich sicher, dass man sich die Niederlage "selbst ankreiden" muss. "Ich glaube nicht, das alles so gut war, was wir heute gemacht haben. Das müssen wir analysieren. Wir haben viel zu trostlos nach vorne gespielt" , sagte ein sichtlich enttäuschter Brandt.

Trainer Roger Schmidt pflichtete seinem Spieler bei: "Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir aus den bisherigen Niederlagen gelernt haben. Aber offensichtlich noch nicht, das ist natürlich sehr ärgerlich. Wir haben häufig die Kompromisslosigkeit vermissen lassen" , so Schmidt.

Hajrovic leitet die Führung ein

Werder verdiente sich den Sieg durch eine leidenschaftliche Leistung gegen spielerisch bessere Leverkusener. Nouris Ideen waren klar zu erkennen - auch bei der verdienten Führung, die von Izet Hajrovic, der unter Ex-Coach Viktor Skripnik keine Rolle spielte, herausragend vorbereitet wurde.

Der Bosnier setzte sich auf der rechten Seite gegen die Innenverteidiger Jonathan Tah und Ömer Toprak durch und hebelte damit die wieder einmal weit aufgerückte Gäste-Defensive aus. Hajrovic bediente Manneh, dessen Schuss Bayers Schlussmann Bernd Leno parieren konnte. Beim Nachschuss von Zlatko Junuzovic war er dann machtlos.

Erstes Saisontor von Calhanoglu

Der Ausgleich durch Calhanoglus erstes Saisontor fiel etwas überraschend. Der Türke traf per Kopf nach schöner Flanke von Kevin Kampl. Um Calhanoglu hatte es zuvor noch Aufregung gegeben. Türkische Medien hatten berichtet, Bayer habe den Spieler nicht zur Beerdigung der Großmutter in die Türkei reisen lassen wollen. Die Rheinländer wiesen dies entschieden zurück.

Erst nach dem Ausgleich kam Bayer besser ins Spiel und war bis zur Pause besser. Trotz des Ausfalls von U21-Nationalspieler Gnabry Ende der ersten Hälfte, begannen die Gastgeber den zweiten Durchgang wieder besser. Der Lohn war die erneute Führung durch das erste Bundesligator Mannehs.

Fritz und Gnabry angeschlagen

Ohne den kurz darauf ausgewechselten Fritz geriet Bremen zwar zunehmend unter Druck, ernsthaft in Gefahr geriet der zweite Saisonsieg der Bremer aber nicht. Kurz vor Schluss hätte Manneh (89.) sogar noch nachlegen können, scheiterte aber freistehend am stark parierenden Bayer-Torhüter Bernd Leno.