Schalke 04: Weinzierl fordert neue Spieler

"Es kann nicht auf Dauer so sein, dass uns der Ausfall eines Spielers zwingt, von unserer Philosophie abzuweichen. Jetzt gilt es, den Kader zu stärken und solche besonderen Spieler wie Bayern-Stürmer Robert Lewandowski, Kölns Anthony Modeste oder den Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang zu finden" , sagte der Coach im Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit".

Man könne sich als Trainer noch so viele Gedanken machen, "am Ende sind Sie von der Qualität des Kaders abhängig" , betonte der 42-Jährige. Und er appellierte an Manager Christian Heidel: "Schalke hat andere Ansprüche als Mainz 05. Das ist eine neue Aufgabe."

Weinzierl mit Schlafproblemen

Am Samstag (15.30 Uhr) steht das Revierderby gegen den Erzrivalen Borussia Dortmund auf dem Programm. Weinzierl empfindet einen hohen Erwartungsdruck. "Ich bin schlaflos nach dem Spiel" , sagte der Fußballlehrer, der in dieser Saison die hochgesteckten Erwartungen bei den Königsblauen bislang nicht erfüllen konnte.

Der missglückte Saisonstart mit fünf Niederlagen in Folge habe ihm zugesetzt: "Nach solchen emotionalen Achterbahnfahrten kann ich kaum einschlafen, vor allem nach Abendspielen ist noch so viel Adrenalin in mir." Genau das mache den Job eines Trainers so schwer, "mit dieser Dauerbelastung leben zu können, sie nicht nur psychisch, sondern auch physisch durchzustehen. Ich kann es mir nicht leisten, krank zu werden" , betonte Weinzierl.

Stand: 29.03.2017, 13:40