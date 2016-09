3. Spieltag

Beim SC Freiburg wurde zuletzt vor allem die starke Offensive gefeiert. Beim 3:1 gegen Mönchengladbach glänzten insbesondere Maximilian Philipp, der es bei sportschau.de auch in die Elf des Spieltags schaffte, und Vicenzo Grifo. Der Freistoßkünstler aus dem Mittelfeld war bislang an sechs der acht Saisontoren beteiligt. Dass es so gut läuft, liegt aber auch daran, dass die ganze Mannschaft so viel läuft. Der Aufsteiger ist bislang das laufstärkste Team der Liga. Und auch hinten passt es - vor allem der junge Türke Caglar Söyüncü sorgte mit seiner starken Zweikampfbilanz gegen Gladbach für Ruhe im eigenen Strafraum.

Köln zwischen Ruhe und Aussöhnung

Auch beim FC zeigt das Stimmungsbarometer eindeutig nach oben. Saisonübergreifend sind die Kölner seit sieben Liga-Spielen ungeschlagen, das gab es lange nicht. Der Verein ist unverkennbar auf einem guten Weg, und so haben wichtige Leistungsträger wie Jonas Hector, Anthony Modeste und Leonardo Bittencourt langfristige Verträge abgeschlossen. Und auch im Umfeld werden bald vielleicht die letzten Wolken der Vergangenheit vertrieben. Denn Wolfgang Overath hat angekündigt, sich mit dem FC zu versöhnen.

Fünf Jahre nach seinem Rücktritt als Präsident will sich der Weltmeister von 1974 jetzt mit seinem Nachfolger Werner Spinner treffen. "Ich möchte das Verhältnis zu meinem Klub wieder so haben, wie es vorher war" , so Overath. Und ins Stadion will er auch mal wieder gehen.

Mögliche Aufstellungen:

1. FC Köln: Müller - Sörensen, Mavraj, Heintz, Hector - Höger, Lehmann - Risse, Bittencourt - Modeste, Osako

SC Freiburg: Schwolow - Stenzel, Gulde, Söyüncü, Günter - Höfler, Abrashi - Frantz, Grifo - Philipp - Niederlechner

sid/dpa/red | Stand: 16.09.2016, 08:32