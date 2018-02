HSV - Hollerbachs Defensivstrategie sticht noch nicht

"Als Chef des HSV dachte ich zunächst, es ginge um Titel, aber bald merkte ich, dass es um den größtmöglichen sportlichen Erfolg bei gleichzeitiger Vermeidung der Insolvenz geht." Dies sagte der damalige Vorstandchef des Hamburger SV, Bernd Hoffmann schon im Jahr 2005. Er war von 2003 bis 2011 der Fußball-Boss in Hamburg.

In seiner Zeit spielten internationale Topstars wie Rafael van der Vaart oder Nigel de Jong mit der Raute auf der Brust, Hamburg war nie schlechter als auf Rang 8, einmal sogar Dritter.

Hoffmann hat Visionen, Meier fährt auf Sicht

Dennoch kann er sich von einer Mitverantwortung für den Absturz in die sportliche Bedeutungslosigkeit nicht ganz freisprechen. Am Ende nahm er an, nicht nur in wirtschaftlichen, sondern auch in sportlichen Dingen herausragende Kompetenz zu besitzen.

Nun ist er wieder da und fordert am Sonntag (18.02.18) bei der Jahreshauptversammlung bei der Wahl des neuen Präsidenten den Amtsinhaber Jens Meier heraus. Der Hafenchef Meier ist ein klassischer Auf-Sicht-Fahrer. Hoffmann dagegen hat Visionen, will Ideen für die nächsten zehn Jahre entwickeln. Ideen für die nächsten zehn Tage wären aber auch nicht schlecht.

HSV-Bilanz zum Fürchten

Der Bundesliga-Dino weist nach 22 Spieltagen die schwächste Bilanz der Vereinsgeschichte auf, ist seit neun Spielen ohne Sieg und hat mit 17 Treffern den schlechtesten Angriff. In den fünf Rückrundenpartien kam der HSV nur zu zwei Großchancen und benötigte für seine zwei Tore 55 Versuche.

Die sehr defensive Ausrichtung vom neuen Trainer Bernd Hollerbach - er lässt stets nur drei Offensive aufs Feld - ist bisher keine erfolgreiche Strategie. Zu allem Überfluss droht gegen Leverkusen auch noch die 200. Heimniederlage der eigenen Bundesligageschichte. Vielleicht sollten sie dem Bernd Hoffmann dankbar sein für sein Streben nach dem obersten Amt im Klub. Es lenkt vom Spiel gegen die Werkself ab.

Stand: 15.02.2018, 17:09