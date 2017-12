Ausgangslage:

Der VfL Wolfsburg feierte am 12. Spieltag gegen den SC Freiburg (3:1) den ersten Bundesliga-Sieg unter Martin Schmidt, am folgenden Spieltag folgte die erste Niederlage (1:2 in Augsburg). Das heißt auch, dass der frische Siegesschwung recht schnell wieder weg war - und der VfL immer noch knapp über der Abstiegszone krebst. Mit 14 Punkten sind die gefährlichen Ränge nur drei Punkte weg.

Weg ist aus Wolfsburger Sicht auch Borussia Mönchengladbach. Die Elf vom Niederrhein hat sich durch den Sieg gegen den FC Bayern auf einen Champions-League-Platz geschoben - und ist entsprechend selbstbewusst. Besonders auf fremden Plätzen ist die Borussia derzeit eine Macht. Die vergangenen drei Auswärtsspiele (in Berlin, Hoffenheim und Bremen) wurden allesamt gewonnen.

Personal:

Wolfsburg sicherte sich unter der Woche die Dienste von Marcel Tisserand. Der 24-Jährige, bislang ausgeliehen aus Ingolstadt, erhielt einen Vertrag bis 2022. Wolfsburg hatte den Abwehrspieler zu Beginn der Saison verpflichtet, um auf die vielen Verletzten in der Defensive zu reagieren. Tisserand hat sich inzwischen zum Stammspieler entwickelt. Personell fehlt gegen Gladbach Maximilian Arnold nach seiner Roten Karte. Jakub Blaszczykowski und Daniel Didavi sind fraglich.

Die Gladbach-Profis Christoph Kramer und Tony Jantschke erlitten beim Sieg gegen Bayern München jeweils eine Schädelprellung. Kramer war nach einem Zusammenprall mit seinem Teamkollegen Jannik Verstergaard bereits nach elf Minuten ausgewechselt worden, für ihn kam Jantschke auf den Platz. Auch für den 27-Jährigen war das Spiel nach einem Kopfballduell mit dem Münchner James vorzeitig beendet. Beide traten die Reise nach Wolfsburg nicht mit an.

Sonstiges:

Dieter Hecking coachte den VfL Wolfsburg in 126 Bundesliga-Spielen von Dezember 2012 bis Oktober 2016. Die Höhepunkte waren die Vize-Meisterschaft und der Pokalsieg 2015. Hecking absolvierte mit keinem anderen Verein so viele Bundesliga-Spiele wie mit dem VfL und sein Punkteschnitt von 1,6 kann sich sehen lassen. Nach seiner Entlassung sammelten die Niedersachsen in 40 Partien nur 45 Zähler (ein Schnitt von 1,1). Jetzt feierte er Erfolge mit einem anderen VfL ...

Die möglichen Aufstellungen:



VfL Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Uduokhai, Brooks, Tisserand - Guilavogui, Gerhardt - Origi, Didavi, Malli - Gomez



Borussia Mönchengladbach: Sommer - Elvedi, Ginter, Vestergaard, Wendt - Cuisance, Zakaria - Hazard, Grifo - Stindl, Raffael



Schiedsrichter: Cortus (Röthenbach)

Stand: 01.12.2017, 08:00