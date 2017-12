Ausgangslage:

So richtig weiß man noch immer nicht in Wolfsburg, ob man weinen oder lachen soll: Der VfL verlor in den zwölf Spielen unter Martin Schmidt erst einmal, spielte aber acht Mal unentschieden. Auch am vergangenen Spieltag gegen den direkten Konkurrenten aus Hamburg kam man nicht über ein Unentschieden hinaus. Zu wenig, um sich im Abstiegskampf ein ausreichendes Beruhigungspolster zu verschaffen. Der Vorsprung auf Rang 16 beträgt lediglich drei Punkte.



RB Leipzig ist seit drei Pflichtspielen sieglos. Dass man immer noch von Rang zwei grüßt, ist dem zeitgleichen Schwächeln der Konkurrenz geschuldet.

Personal:

Wolfsburgs Trainer Schmidt hat beim Personal die freie Auswahl. Außer Jakub Blaszczykowski und Ignacio Camacho "sind alle Spieler dabei und trainieren" , sagte der Coach am Montag.



Bei den Gästen aus Leipzig soll sich der Einsatz von Dayot Upamecano und Emil Forsberg kurzfristig entscheiden.

Stimmen:

Schmidt fordert gegen RB Leipzig eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft im Angriff. "Wir wollen den Ball und können das Spiel gestalten. In Sachen Torchancen erwarte ich allerdings eine Reaktion auf das Hamburg-Spiel" , sagte er. Beim HSV kam der VfL nur auf drei Torschüsse. Mit dem Tabellenzweiten erwartet der 50-Jährige einen "spielstarken Gegner, der uns aber auch Räume bieten wird" .

Sonstiges:

Kurios: Der Tabellen-Elfte Wolfsburg kassierte bislang weniger Gegentore (19) als der Tabellen-Zweite Leipzig (21).

Die möglichen Aufstellungen:

Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Uduokhai, Brooks, William - Guilavogui, Arnold - Origi, Didavi, Malli - Gomez.

Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Upamecano, Halstenberg - Keita, Demme - Kampl, Bruma - Poulsen, Werner

Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken)

