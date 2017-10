Ausgangslage:

Vielleicht ist es keine schlechte Idee, bei der Partie auf ein Unentschieden zu wetten. Wolfsburg teilte zuletzt in allen vier Spielen unter Trainer Martin Schmidt die Punkte. Einerseits hat der Coach sein Team stabilisiert, anderseits fehlt der Befreiungsschlag.

Hoffenheim ließ zuletzt gegen etwas schwächere Gegner wieder einmal Punkte liegen (in Freiburg und gegen Augsburg). In beiden Partien verspielte die TSG eine Führung. Hätte Hoffenheim beide Partien gewonnen, man würde als Tabellenführer nach Wolfsburg reisen. So liegt die TSG derzeit auf Rang vier, Wolfsburg ist 14.

Stimmen:

VfL-Trainer Schmidt hat im kicker das Saisonziel "einstelliger Tabellenplatz" formuliert, später darf es dann auch wieder über Deutschlands Grenzen hinaus gehen: "Der VfL ist dabei, sich neu aufzustellen, jetzt wollen wir wieder auf den Weg dorthin, wo der Club mal war - aber Schritt für Schritt."

Personal:

Beim VfL Wolfsburg ist Mario Gomez wieder im Mannschaftstraining. Ob es schon für die Startelf reicht, ist aber noch nicht klar. Es fehlen darüber hinaus Sebastian Jung und eventuell Philip Menzel.

Die TSG muss weiterhin auf Adam Szalai, Ermin Bicakcic und Robert Zulj sowie Serge Gnabry verzichten.

Sonstiges:

Überraschung: Dieses Bundesliga-Duell gibt es nun schon zum 19. Mal. Hoffenheim und Wolfsburg gehören nicht gerade zu den Lieblingsvereinen der Traditionalisten. Mit dem Erscheinen von RB Leipzig sind sie aber etwas aus der Schusslinie gerückt.

Neu sind dagegen die Wege, die der VfL Wolfsburg geht. Trainer Schmidt verordnet seinen Spielern nach jedem Training und Spiel den Griff zur Zahnbürste. "Wenn du dich komplett auspowerst, gibt es eine Säurereaktion" , sagte der Trainer dem kicker: "Die Säure geht ins Blut, das kann die Regeneration beeinflussen."

Stand: 20.10.2017, 07:00