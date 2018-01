Ausgangslage:

Es läuft in der Autostadt: Volkswagen hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben mit 10,74 Millionen Autos so viele Fahrzeuge ausgeliefert wie nie zuvor. Als Ergebnis einer "starken Teamleistung aller Mitarbeiter", bezeichnete VW-Chef Müller den Rekord. Eine starke Teamleistung konnte man auch der Werkself aus Wolfsburg am vergangenen Spieltag beim Remis in Dortmund bescheinigen, als die Elf von Martin Schmidt durchaus ordentlich mitspielte. Daheim gegen Frankfurt sollte aber unbedingt mal wieder dreifach gepunktet werden: In den vergangen vier Partien gab es keinen Sieg, so entkommt man den Abstiegsregionen nur schwer.

Beim Gegner aus Frankfurt ärgerte man sich zum Rückrundenauftakt: Die Eintracht hätte gegen Freiburg einen perfekten Start in das neue Jahr hinlegen können, verspielte aber eine Führung und konnte mit dem 1:1 die Heimschwäche wieder nicht ablegen. Zum Glück aus Frankfurter Sicht geht es nun wieder in die Fremde: In fremden Stadien sammelten nur die Bayern mehr Zähler als die SGE (18 durch fünf Siege und drei Remis bei nur einer Niederlage).

Personal:

Verzichten müssen die Niedersachsen weiterhin auf das Trio John Anthony Brooks (Zeh- und Knieprobleme), Jakub Blaszczykowski (Rückenprobleme) sowie Ignacio Camacho (Sprunggelenk).

Auch nicht mit dabei auf Wolfsburger Seite ist Offensivspieler Paul-Georges Ntep, der unter der Woche bis zum Saisonende an den französischen Erstligaclub AS St. Etienne ausgeliehen wurde.

Stimmen:

Wolfsburgs Trainer Schmidt fordert einen Heimsieg: "Wir haben in München, Dortmund und auf Schalke Unentschieden gespielt, damit waren wir zufrieden. Aber es gab auch mehrere Spiele, die wir gerne gewonnen hätten. Diese Partien wollen wir jetzt für uns entscheiden. Das ist unser Anspruch" , so Schmidt. Vor den Gästen hat er indes Respekt: "Auswärts gehören sie zu den besten Bundesliga-Mannschaften. Wir wissen, was da auf uns zukommt" , berichtet der VfL-Coach.

Sonstiges:

Eintracht-Trainer Nico Kovac sollte eventuell über einen persönlichen Bewacher von Daniel Didavi nachdenken, denn gegen Frankfurt war der frühere Stuttgarter stets treffsicher: Der 27-Jährige erzielte in jedem seiner vier Bundesliga-Spiele gegen die Eintracht ein Tor.

Mögliche Aufstellungen:

VfL Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Tisserand, Uduokhai, William - Guilavogui, Arnold - Steffen, Didavi, Malli - Origi

Eintracht Frankfurt: Hradecky - Salcedo, Hasebe, Falette - M. Wolf, Mascarell, Chandler - Gacinovic, K.-P. Boateng - Haller, Rebic

Schiedsrichter: Schmidt (Stuttgart)

