Der VfL Wolfsburg erlitt bei der 1:3-Pleite gegen Bremen eine empfindliche Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Auch im DFB-Pokal war zuletzt Endstation: Wolfsburg unterlag Schalke in einer schwachen Partie mit 0:1. Die Köpfe hängen beim VfL, zu gravierend ist der Absturz der letzten Wochen. Bei den Fans ist der Geduldsfaden gerissen - gegen die Bayern ist ein Stimmungsboykott geplant. Sicher ist: Für Trainer Martin Schmidt müssen dringend Siege her, zwölf Unentschieden (Spitzenwert in der Liga) helfen nicht weiter, um große Sprünge in der Tabelle zu machen. Der Abstand des VfL auf den Relegationsplatz beläuft sich auf nur vier Zähler. Bei einer Niederlage gegen Bayern könnten Stuttgart und Bremen sogar vorbeiziehen.

Mit einer gewohnt konzentrierten Leistung schlugen die Bayern vor heimischer Kulisse am vergangenen Spieltag den FC Schalke 04 mit 2:1. Dass der Tabellenführer und Titelverteidiger die jüngsten zwölf Pflichtspiele alle gewonnen hat, zeugt von der Spitzenqualität der Münchner. Denn Schalke, Mainz, Bremen und auch Hoffenheim hielten über weite Strecken gut mit und kitzelten den Rekordmeister. Die allgemeine Bayern-Dominanz in der Liga deutet darauf hin, dass Trainer Jupp Heynckes' Team wohl frühstmöglich die Meisterschaft unter Dach und Fach bringen wird.

Personell bangt der VfL noch um den Einsatz von Abwehrspieler Paul Verhaegh. Der Rechtsverteidiger leidet an einem grippalen Infekt. "Das wird knapp" , bestätigte Schmidt, der bereits auf sechs Leistungsträger verzichten muss.

Bayerns "aggressive leader" Arturo Vidal muss wegen einer Gelb-Sperre zuschauen. Abgesehen vom Chilenen und Torwart Manuel Neuer sind alle anderen Profis fit.

"Ich sehe uns nicht chancenlos" , beteuerte Martin Schmidt. "Wir dürfen jetzt nicht in Aktionsmus verfallen. Aus Erfahrung weiß ich, was den Erfolg zurückbringt: Ruhe" , sagte der Coach.

Hoffnung für die Wölfe: Martin Schmidt hat mit seinen Mannschaften nur eines der vergangenen vier Bundesliga-Spiele gegen die Bayern verloren. Der Trainer der Wolfsburger steht vor einem Jubiläum. Sein 100. Spiel als Bundesliga-Trainer steht an.

VfL Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Bruma, Knoche, William - Guilavogui, Arnold, Steffen, Malli, Mehmedi - Origi

Bayern München: Ulreich - Rafinha, Boateng, Süle, Bernat - Rudy, Tolisso, Thiago, Robben, Coman - Wagner

Schiedsrichter: Stegemann (Niederkassel)

