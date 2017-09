Werder Bremen ist mit zwei Punkten auf dem Konto noch um einen Zähler schlechter als der Gegner SC Freiburg. Doch der vergangene Auftritt beim VfL Wolfsburg (1:1) macht durchaus Mut. Besonders in der zweiten Hälfte waren die Bremer überlegen und hätten durchaus gewinnen können.

Erster Heimpunkt für Werder?

Vor allem Thomas Delaney, der es schon zum zweiten Mal in die Elf des Spieltags schaffte, spielt sich an der Weser zunehmend in den Vordergrund. Auch wenn er gegen die beiden Heimniederlagen nichts tun konnte - hießen die beiden Gegner doch Bayern München und Schalke 04.

Gegen den SCF dürften die Chancen ungleich besser stehen. Werder hat schließlich gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten eine so gute Bilanz wie gegen Freiburg: In 34 Partien gab es 21 Siege und nur acht Niederlagen. Mittelgroßes "Aber": Unter Christian Streich verloren die Breisgauer noch nie im Weserstadion.

Wechselhafte Leistungen der Freiburger

Und auch beim SC Freiburg hat sich die Stimmung erheblich gebessert. Das deprimierende 0:4 in Leverkusen ließ zunächst noch ganz Schlimmes befürchten. Dann gab es aber ein 1:1 gegen Hannover unter der Woche, und die Welt sah schon ein wenig freundlicher aus.

"Wir waren da und haben uns viele Chancen erarbeitet. Die Leistung kann als gute Grundlage für die nächsten Spiele dienen" , sagte Freiburgs Kapitän Julian Schuster erleichtert. "Wir hätten den Sieg verdient gehabt" , meinte sogar Trainer Christian Streich.

"Nils ist eine Waffe"

Und wem hatte Freiburg den Punkt zu verdanken? Natürlich Nils Petersen. Das erste Freiburger Heimtor war auch der 20. Treffer nach einer Einwechslung des Angreifers. Petersens treffende Analyse: "Die Joker-Tore habe ich letzte Saison schon ganz gut hinbekommen." Da traf der 28-Jährige neunmal als Einwechselspieler und verdrängte den ehemaligen Bayern-Stürmer Alexander Zickler (18) vom ersten Platz. "Nils ist eine Waffe" , schwärmte Schuster.

Seine Mitspieler beim SC präsentieren sich derweil eher als Pazifisten. Nur zwei Tore nach fünf Spieltagen sind für Freiburg ein neuer Vereinsnegativrekord.

Stand: 22.09.2017, 07:55