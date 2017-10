Ausgangslage:

Die immer noch sieglosen Bremer haben durch den 1:0-Pokalsieg gegen Hoffenheim Selbstvertrauen getankt. Trotzdem ist der Druck auf Trainer Alexander Nouri weiter hoch. Der FCA liegt mit zwölf Punkten und Platz zehn immer noch im Soll, hat aber aus den vergangenen vier Ligaspielen nur zwei Punkte geholt. So wird die Partie in Bremen zum richtungsweisenden Spiel.

Personal:

Werder hat den ungewohnten Luxus, alle Mann an Bord zu haben. Der im Pokal gesperrte Fin Bartels ist ebenso ein Startelf-Kandidat wie der lange verletzte Max Kruse, der im Pokal 30 Minuten Einsatzzeit bekam. Deshalb wird Werder auch wieder deutlich offensiver erwartet als im Pokal gegen Hoffenheim. Der FC Augsburg geht mit einer entspannten Personallage in die Partie. "Personell schaut's wieder richtig gut aus", sagte Trainer Manuel Baum am Freitag. Auch die zuletzt etwas angeschlagenen Alfred Finnbogason (Adduktoren) und Daniel Baier (Oberschenkel) konnten wieder trainieren.

Video starten, abbrechen mit Escape Bremen gegen Hoffenheim - die Zusammenfassung | Sportschau | 25.10.2017 | 06:03 Min. | Verfügbar bis 02.11.2017 | Das Erste

Mögliche Aufstellungen:

Werder Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Sané, Moisander, Augustinsson - Bargfrede, Delaney - Junuzovic, Kainz - Belfodil, Kruse



FC Augsburg: Hitz - Opare, Danso, Gouweleeuw, Max - Khedira, Baier - Schmid, Gregoritsch, Caiuby - Finnbogason



Schiedsrichter: Storks (Velen)

Stimmen:

"Dieser Sieg kann ein positiver Schub nach vorne sein, der Wille dazu ist ganz bestimmt da", sagte Bremens Kapitän Zlatko Junuzovic nach dem Pokalerfolg. "Aber wir dürfen keinen Zentimeter zurückweichen." Angreifer Max Kruse hebt die Einsatzbereitschaft beim erkämpften 1:0 gegen Hoffenheim hervor. "Genau diesen Kampf müssen wir in der Liga bringen, dann werden wir auch da punkten, aber nur dann."

Sonstiges:

Beide Teams haben in der bisherigen Saison ähnlich oft aufs Tor geschossen: Werder 109 Mal, Augsburg 118 Mal. Daraus machten die Bremer allerdings nur drei Tore, die Augsburger zwölf. Bisher hatte Werder in der Klubgeschichte nach neun Spieltagen immer mindestens sechs Treffer auf dem Konto.

Stand: 27.10.2017, 07:56