Auch gegen den FC Bayern wird der Kapitän nicht an Bord sein. Werder Bremen muss beim zweiten Saisonspiel erneut auf die Dienste von Zlatko Junuzovic verzichten. "Wenn es gut läuft, steht er nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung" , sagte Bremens Sportchef Frank Baumann.

Dabei könnte Werder vor der Herkulesaufgabe gegen den deutschen Rekordmeister jeden Spieler gebrauchen, um einen Null-Punkte-Saisonstart nach zwei Partien zu vermeiden. Denn schon beim Auswärtsspiel gegen Hoffenheim setzte es für das Team um Alexander Nouri eine verdiente 0:1-Niederlage.

Bayern trotz Sieg mit Problemen

Die Bayern starteten dagegen standesgemäß mit einem Sieg gegen Leverkusen in die neue Runde. Das 3:1 offenbarte jedoch, dass auch die Münchener nicht unantastbar sind. Die Werkself feuerte mehr Schüsse auf das Bayen-Tor ab als umgekehrt (19:13). Nur der 1. FC Köln ließ am 1. Spieltag mehr gegnerische Torschüsse zu als die Bayern. Eine Statistik, die in der Vergangenheit sicher nicht allzu oft vorkam.

Ein Grund könnte auch das große Lazarett des Rekordmeisters sein, das sich aber allmählich zu lichten beginnt. Mittelfeldstratege Thiago und Innenverteidiger Javi Martínez konnten in dieser Woche erstmals wieder große Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Auch Kapitän Manuel Neuer hat grünes Licht für eine Rückkehr gegeben. Noch zu früh kommt das Bremen-Spiel für Jérôme Boateng und James Rodríguez, die auf dem Nebenplatz gesonderte Einheiten absolvierten.

Werder fürchtet Lewandowski

Betrachtet man die Aufeinandertreffen der letzten Jahre, gehen die Bremer Hoffnungen auf einen Sieg in München gegen Null. Während Werder vor einem guten Jahrzehnt noch als Bayern-Schreck auf Augenhöhe galt, verlor der SV W die vergangenen 13 Ligaspiele gegen München - das ist Bundesligarekord. Dabei dürfte sich einer besonders auf die Partie freuen: Die Bremer bekommen Robert Lewandowski nicht in den Griff. Stolze zehn Toren gelangen dem Polen in den vergangenen acht Spielen gegen Werder.

Stand: 25.08.2017, 08:00