Budget und Selbstverständnis des VfL Wolfsburg spielen sich im oberen Tabellendrittel ab. Die Realität war ein harter Abstiegskampf im vergangenen Jahr - und jetzt nach vier Spielen erneut nur Platz 14. Die Folge: Der VfL trennte sich von Andries Jonker und installierte Martin Schmidt - einen Tag vor dem Duell mit Werder Bremen.

Jetzt soll es also der 50 Jahre alte Ex-Mainzer richten. Das Abschlusstraining am Montagabend und Besprechungen am Spieltag - mehr Zeit blieb Schmidt nicht, um vor der Partie gegen Werder Einfluss zu nehmen. Aber Schmidt gilt als guter Motivator, könnte also auch in der Kürze der Zeit für frischen Wind sorgen.

Nouris großes Problem

Auch bei Bremen ist ein Trainerwechsel (mal wieder) in der Diskussion. Ein Jahr ist es her, dass Viktor Skripnik Platz machen musste für Alexander Nouri. Dieser stand anschließend oft in der Kritik, schaffte dann aber dank eines fulminanten Zwischenspurts den Klassenerhalt. Nun steht Nouri nach vier Spieltagen nur mit einem Punkt da. Sportchef Frank Bauman sieht aber eine "deutlich bessere Grundstimmung" als noch vor einem Jahr.

Doch Nouri hat ein Problem: Er muss in den kommenden rund acht Wochen auf Max Kruse verzichten, der sich im Spiel gegen Schalke das Schlüsselbein gebrochen hat. Kruse hatte großen Anteil an Bremens Zwischenhoch, ist immer noch das zentrale Element fast aller Offensivbemühungen. Kruse zu ersetzen, zumal noch weiterhin in Abwesenheit von Spielmacher Zlatko Junuzovic (Achillessehnenentzündung), wird eine enorme Herausforderung.

Wie Nouri diese Aufgabe gegen Wolfsburg angehen will, ließe er offen. Zugang Ishak Belfodil sei "eine Option", Nachwuchsspieler Johannes Eggestein aber auch. "Wir gucken, was am besten zu unserer Strategie passt."

Die voraussichtlichen Aufstellungen

VfL Wolfsburg: Casteels - Knoche, Camacho, Uduokhai - Verhaegh, Gerhardt - Guilavogui, Arnold - Didavi - Dimata, Origi

Werder Bremen: Pavlenka - Bauer, Sané, Veljkovic - Gebre Selassie, M. Eggestein, Augustinsson - Kainz, Delaney - Bartels, Belfodil

Schiedsrichter: Brych (München)

Stand: 19.09.2017, 07:55