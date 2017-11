Ausgangslage:

Auch am 11. Spieltag gab es für Martin Schmidt die gewohnte Punkteteilung. Damit hat er in allen sieben Spielen als VfL-Trainer die Punkte geteilt. Die Serie hat für Wolfsburg den unschönen Nebeneffekt, dass so nicht allzu viele Punkte zusammenkommen und die Niedersachsen mit elf Punkten auf Tabellenplatz 14 stehen.

Wie Wolfsburg feierte auch der SC Freiburg an den ersten 11 Spieltagen nur einen Sieg (3:2 gegen Hoffenheim). Nur den sieglosen Kölnern und Bremern haben es die beiden Teams zu verdanken, dass es in der Tabelle nicht noch düsterer aussieht. Freiburg spielt sein 18. Bundesliga-Jahr, weniger Siege gab es zu diesem Zeitpunkt noch nie.

Video starten, abbrechen mit Escape Christian Streich: "Die Mannschaft hat Stabilität" | Sportschau.de | 17.11.2017 | 00:40 Min. | Verfügbar bis 17.11.2018 | Das Erste

Personal:

Wolfsburg bangt um den Einsatz von Jakub Blaszczykowski. Der polnische Offensivspieler leidet seit knapp drei Wochen an Rückenproblemen. Dagegen kehrt Abwehr-Talent Felix Uduokhai nach überstandener Kniereizung wohl wieder zurück. Für die Langzeitverletzten Sebastian Jung und Ignacio Camacho kommt ein Einsatz noch zu früh.

Beim SC Freiburg hat sich jüngst Mike Frantz schwer am Knie verletzt. Der Mittelfeldmann fällt mindestens drei Monate aus. Auch auf Florian Niederlechner müssen die Freiburger lange verzichten. Dafür wird U21-Europameister Marc Oliver Kempf nach seiner Verletzungspause wohl erstmals wieder in die Startelf rücken, auch der zuletzt gesperrte Caglar Söyüncü steht wieder zur Verfügung.

Stimmen:

Angesprochen auf die vielen Punkteteilungen sagte Wolfsburgs Trainer Schmidt: "Das ist keine verrückte Serie, sondern eine Unentschieden-Serie. Die Auftritte werden aber immer kompletter, die Spieler werden besser. Wir werden zu einhundert Prozent ernten, was wir säen."

Sonstiges:

Freiburg hatte in der vergangenen Saison mit die beste Großchancenverwertung in der Bundesliga, 24 von 40 freien Einschussmöglichkeiten wurden genutzt. Aktuell gingen dagegen nur vier von 14 Großchancen rein, hier waren nur Köln und Bremen schwächer. Zuletzt gegen Schalke ließ sogar der sonst so treffsichere Nils Petersen beste Möglichkeiten aus.

Mögliche Aufstellungen:

VfL Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Brooks, Uduokhai, Tisserand - Guilavogui, Arnold - Origi, Didavi, Malli - Gomez

SC Freiburg: Schwolow - R. Koch, Schuster, Söyüncü - P. Stenzel, Höfler, C. Günter - Abrashi - Haberer, Kapustka - Petersen

Schiedsrichter: Gräfe (Berlin)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 18.11.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 18.11.2017 | Das Erste

Stand: 17.11.2017, 07:00