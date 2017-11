Ausgangslage:

Der VfL Wolfsburg ist saisonübergreifend seit sieben Heimspielen sieglos und würde bei einem ausbleibenden Dreier nun einen historischen Vereinsrekord einstellen: Achtmal hintereinander ohne Sieg im eigenen Stadion blieben die "Wölfe" bislang nur vor über elf Jahren. Natürlich hofft man beim VfL auf den Pokal-Effekt: Der Derby-Sieg gegen Hannover könnte das Ende der Durststrecke auch in der Liga bedeuten.

Bei der Hertha lief es zuletzt ganz ähnlich: In der Liga siegte man endlich wieder mal (nach sieben Spielen) - dafür zog man aber im Pokal den Kürzeren gegen den 1. FC Köln. Die Berliner Hoffnungen liegen bei Vedad Ibisevic, der zwar seit zwölf Liga-Partien nicht mehr getroffen hat - dafür aber zuletzt gegen die "Wölfe" im vergangenen April. Endstand damals: 1:0. Mit Davie Selke, der gegen Sarja Lugansk beim 2:0 gleich zweimal getroffen hat, hat Trainer Pal Dardai aber noch eine weitere Sturmalternative zur Verfügung.

Personal:

Wolfsburgs Trainer Martin Schmidt kann Jeffrey Bruma und Ignacio Camacho noch nicht wieder einsetzen. Die Hertha plant ohne Mathew Leckie und Vladimir Darida. Mit einer Rückkehr von Offensivspieler Leckie wird erst nach der Länderspielpause gerechnet. Das Comeback von Mittelfeldspieler Darida ist nach einer Bänderdehnung ebenfalls eher fern. "Das dauert noch lange, es ist schwierig, etwas zu sagen" , erklärte Trainer Pal Dardai dazu. Julian Schieber fällt weiterhin aus, und hinter einem möglichen Einsatz von Fabian Lustenberger steht ein dickes Fragezeichen

Sonstiges:

In allen zehn Saisonspielen der Wolfsburger fiel mindestens ein Tor. Seit Schmidt Trainer der Norddeutschen ist, trafen in allen Partien sogar beide Mannschaften. Auch Hertha spielte in dieser Saison noch nicht 0:0, bei dieser Paarung scheinen Tore also garantiert. Dabei stehen beide Teams nicht unbedingt für Offensivfußball, gab doch nur Hertha (77) weniger Torschüsse als der VfL (97) ab. Zum Vergleich: Bayern München 194.

Die möglichen Aufstellungen:

VfL Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Brooks, Uduokhai, Itter - Guilavogui, Arnold - Blaszczykowski, Didavi, Origi - Gomez.

Hertha BSC: Jarstein - Pekarik, Langkamp, Rekik, Plattenhardt - Stark, Skjelbred - Weiser, Lazaro, Kalou - Ibisevic.

Schiedsrichter: Dr. Robert Kampka (Mainz).

Stand: 03.11.2017, 07:00