Ausgangslage:

Ein Mann trifft auf seine Vergangenheit. Bis zum 22. Mai dieses Jahres war Martin Schmidt noch Trainer in Mainz. Seit der Entlassung von Andries Jonker ist er nun Übungsleiter in Wolfsburg. Aus den ersten beiden Spielen in der englischen Woche holte er zwei Unentschieden, vor allem der Punktgewinn in München ließ die Wolfsburger Anhänger von besseren Zeiten träumen. Vor allem daheim gibt es gewaltig Nachholbedarf: Wolfsburg gewann keines der jüngsten fünf Heimspiele, im letzten Spiel gab es gegen Bremen eine gute und eine schlechte Halbzeit, am Ende stand ein Remis.

Mainz feierte zuletzt gegen Hertha BSC zwar den zweiten Saisonsieg, nichtsdestotrotz sind die sechs Punkte nach sechs Spieltagen die zweitschwächste Ausbeute in der Bundesliga-Geschichte des FSV . Vor allem auswärts gibt es Nachholbedarf: Keines der saisonübergreifend jüngsten acht Gastspiele wurde gewonnen, in den letzten vier Auswärtsspielen gelang nicht einmal ein Treffer.

Stimmen:

"Seitdem ich in Wolfsburg bin, bin ich auch mit den Gedanken voll hier. Ich gehe das Spiel in der Vorbereitung normal an" , sagt Schmidt vor der Partie. Über seine "Emotionalität" wollte er nicht reden. "Die ist zweitrangig, die hat da nichts zu suchen" , so der Schweizer.

"Wir freuen uns auf das Wiedersehen. Es war eine Riesenchance für ihn, nach Wolfsburg zu gehen. Das ist eine sehr reizvolle Aufgabe, und wir wissen, dass er mit dem Gesamtpaket dort ganz andere Ziele anpeilen muss" , sagt der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder an die Adresse von Schmidt.

Personal:

Wolfsburgs Schmidt kann bis auf die langzeitverletzten Spieler aus dem Vollen schöpfen. Auch die zuletzt angeschlagenen Profis Josuha Guilavogui, Daniel Didavi und Yannick Gerhardt sind voraussichtlich einsatzbereit. Kapitän Mario Gomez sowie die Verteidiger John Anthony Brooks und Jeffrey Bruma fehlen dagegen weiter.

Bei Mainz 05 fehlen weiterhin Niko Bungert und Gaetan Bussmann. Zuletzt angeschlagen, aber eventuell dabei sein werden Danny Latza und Suat Serdar.

Mögliche Aufstellungen:

VfL Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Tisserand, Uduokhai, Itter - Camacho, Arnold - Malli, Didavi, Ntep - Origi



1. FSV Mainz 05: Adler - Gbamin, Bell, Diallo - Donati, Brosinski - Serdar, Latza - Öztunali, Fischer - Muto



Schiedsrichter: Hartmann (Wangen)

Sonstiges:

Am letzten Spieltag der Zweitliga-Saison 1996/97 trafen mit Wolfsburg und Mainz die beiden Kandidaten um den letzten Aufstiegsplatz in die Bundesliga direkt aufeinander. Der VfL setzte sich in einem dramatischen Duell mit 5:4 durch und stieg erstmals in die Bundesliga auf. Mainz musste noch weitere sieben Jahre auf den ersten Aufstieg in die Bundesliga warten.

