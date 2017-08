Für den VfB war die Auftaktniederlage in Berlin nichts Neues - die Stuttgarter schafften zum fünften Mal in Folge keinen Sieg zum Start einer Bundesliga-Saison, es gab dabei ein Remis und vier Niederlagen.

Viele Debütanten bei VfB

Beim VfB begannen in Berlin mit Pavard, Kaminski, Ailton, Mangala, Akolo und Asano gleich sechs Bundesliga-Neulinge, später kam dann noch Neuling Anastasios Donis in die Partie. Außerdem standen mit Simon Terodde und Josip Brekalo zwei Spieler erstmals in der Bundesliga in der Startelf.

Und diese Mannschaft musste Lehrgeld bezahlen. Beim 0:1 nach der Pause wurde der ansonsten starke Linksverteidiger Ailton verladen. In der Folge kamen die Stuttgarter zwar zu einigen guten Gelegenheiten. Den zweiten Treffer der Partie schossen aber auch die Berliner. Am Ende gab es keine Punkte für den VfB, aber doch positive Aussichten.

Stuttgart verpflichtet jungen Argentinier

Diese soll Santiago Ascacibar weiter verstärken. Der 20 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler aus Argentinien kommt von Estudiantes de la Plata. "Grundsätzlich darf man von einem jungen Spieler keine Wunderdinge erwarten, aber Santiago wird uns schon in dieser Saison entscheidend helfen können" , sagte VfB-Sportvorstand Michael Reschke.

Enttäuschender Saisonstart für Mainz

Auch bei Mainz 05 ziehen derzeit keine rosaroten Wolken übers Stadion. Die Rheinhessen verloren zu Hause - und dann auch noch gegen Hannover, also einen Aufsteiger.

Dabei waren die Mainzer eigentlich in der Position des erfahrenen Teams, doch die Niedersachsen zeigten sich cleverer. Mainz war zwar optisch überlegen (im Strafraum 11:2 Torschüsse, 13:1 Ecken), aber vorne nicht zwingend und wurde dann auch noch hinten durch den Treffer von Martin Harnik eiskalt erwischt - während 05-Angreifer Yoshinori Muto alle seine fünf Versuche vergab.

"Wir sind sehr, sehr unzufrieden mit dem Ergebnis, aber wir nehmen viele positive Dinge mit" , sagte der Mainzer Trainer Sandro Schwarz nach der Partie. Das wird auch nötig sein, denn mit dem VfB treffen die 05er jetzt ja auf den nächsten Aufsteiger. Und null Punkte nach zwei Spielen gegen direkte Konkurrenten im absehbaren Kampf um den Klassenerhalt wären garantiert nicht gut fürs Selbstvertrauen.

Stand: 25.08.2017, 08:00