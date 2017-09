Das überraschende und dann auch noch verdiente 1:0 über Vizemeister RB Leipzig beschert dem FC Augsburg einen ganzen Sack voll Selbstbewusstsein. Es gebe zwei, drei Teams, die immer ganz vorne stünden, sagte Stürmer Afred Finnbogason. "Aber wir wollen die Mannschaft sein, die hinter der Spitze spielt."

Selbstbewusste Augsburger

Wer sich gefragt hat, wie eine breite Brust aussieht: So! Zumal der FCA in der vorigen Saison noch in allerhöchster Abstiegsangst steckte. Zudem galt der FCA nach dem Verlust von Leistungsträgern wie Altintop, Bobadilla, Kohr und Verhaegh als ganz heißer Abstiegskandidat, auf den man bedenkenlos Geld wetten konnte.

Mit zehn Punkten aus den ersten fünf Spielen war jedenfals nicht zu rechnen. "Natürlich werde ich mir heute einen Screenshot machen vom Handy" , sagte Trainer Manuel Baum und nannte die Saison "eine Sensation". Manager Stefan Reuter lobte: "Wenn wir im Tempo umschalten, dann sind wir schwer zu stoppen."

Gestoppt wurde allerdings Kapitän Daniel Baier. Nach seiner abstoßenden Geste im Spiel gegen Leipzig wurde der Mittelfeldmann für ein Spiel gesperrt. Das DFB-Sportgericht wertete die Aktion als "krass sportwidrig" .

"Nicht ans Verlieren gewöhnen"

Ein sensationeller Saisonstart wäre auch für den VfB Stuttgart möglich gewesen. Doch weil die Schwaben da und dort Punkte liegen ließen, rangieren sie mit sechs Punkten im Mittelfeld. Auch gegen Mönchengladbach (0:2) war mehr drin. Doch Raffael kam gegen die starke Defensive des VfB dann halt dreimal zum Schuss - und traf zweimal.

Den Ausfall von Kapitän Christian Gentner hatte Trainer Hannes Wolf übrigens mit der sehr jungen Doppelsechs Santiago Ascacibar (20) und Orel Mangala (19) kompensiert. Das klappte vor allem dank Ascacibar und seinen 70 Prozent gewonnener Zweikämpfe lange auch gut, das Zentrum war über weite Strecken aus dem Spiel heraus dicht.

Trotzdem setzte es am Ende die dritte Auswärtsniederlage in Folge. Eine Serie soll laut Trainer Wolf daraus möglichst nicht werden. "Wir wollen uns auf keinen Fall ans Verlieren gewöhnen" , so der Coach. Stattdessen solle der Hunger aufs Gewinnen gewahrt bleiben.

Gegessen wird zu Hause

Getreu dem Motto "Gegessen wird zu Hause" zeigen die Stuttgarter vor allem im eigenen Stadion Appetit auf Punkte - und feierten bislang zwei Siege. Sollte nun ein dritter gelingen, womöglich sogar mit einem Tor des noch glücklosen Stürmers Simon Terodde, wären in Stuttgart wahrscheinich alle satt und zufrieden.

