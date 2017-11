Ausgangslage:

Die ersten neun Spieltage schloss Dortmund jeweils als Tabellenführer ab, nach der Pleite gegen Bayern belegt der BVB nun nur noch Rang drei. Mit vier Ligaspielen in Folge ohne Sieg und den schwachen Auftritten in der Champions League darf man in Dortmund von einer richtigen Krise sprechen.

Der Auftritt in Stuttgart wird ebenfalls keineswegs einfach, schließlich ist der VfB zu Hause eine Macht. Die Schwaben sind im Kalenderjahr 2017 vor eigenem Publikum ungeschlagen (14 Partien: 11 Siege und 3 Remis). Speziell defensiv zeigt das Team von Trainer Hannes Wolf dabei sein Sahnegesicht: Keine andere Mannschaft kassierte zu Hause so wenige Gegentreffer wie der Aufsteiger.

Personal:

Zur Erleichterung von BVB-Trainer Peter Bosz sind die Nationalspieler unverletzt von ihren Länderspielen zurückgekehrt. Zwar fehlte der türkische Abwehrspieler Ömer Toprak am Mittwoch wegen leichter Kniebeschwerden beim Training, gilt aber nicht als Ausfallkandidat. Den haben sich die Dortmunder kurz vor ihrem Abflug nach Stuttgart aber selbst beschert: Star-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang wurde aus "disziplinarischen Gründen" aus dem Kader gestrichen.

Stuttgarts Kapitän Christian Gentner steht derweil nach knapp zweimonatiger Pause wegen einer schweren Gesichtsverletzung früher als geplant vor seinem Comeback. Der 32-Jährige wird mit einer Gesichtsmaske auflaufen. Diese gehöre "in den nächsten Wochen und Monaten zu meiner Arbeitskleidung" , sagte Gentner. Neben Gentner kehrt beim VfB Abwehrchef Holger Badstuber zurück, auch Santiago Ascacibar steht nach abgelaufener Sperre zur Verfügung. Dagegen fehlt Dzenis Burnic wegen einer Gelb-Rot-Sperre.

Stimmen:

BVB-Trainer Peter Bosz verspürt bereits tüchtig Druck. "Wenn man nicht gewinnt, ist der Gegenwind da. Es ist für mich eine Herausforderung, den Wind wieder zu drehen. Und ich bin mir sicher, dass das gelingt. Wir konnten in dieser Pause nicht - wie sonst üblich - mit nur vier oder fünf Profis, sondern mit zwölf oder 13 trainieren. Deshalb ist der Optimismus da."

Für VfB-Coach Hannes Wolf geht es nach der Niederlage gegen den HSV um wichtige drei Punkte für den Klassenverbleib. "Das ist für uns ein wichtiges Spiel. Für Dortmund aber auch. Das Spiel hat eine riesige Bedeutung bekommen für den BVB."

Sonstiges:

Christian Pulisic wurde am 18. September 19 Jahre alt und steht nun schon vor seinem 50. Bundesliga-Spiel. Sollte das Talent in Stuttgart eingesetzt werden, wäre er der drittjüngste Spieler der Geschichte, der dieses kleine Jubiläum erlebt, jünger waren nur Timo Werner und Julian Draxler.

Mögliche Aufstellungen:

VfB Stuttgart: Zieler - Baumgartl, Badstuber, Pavard - Beck, Ascacibar, Gentner, Insua - Akolo, Özcan - Ginczek

Borussia Dortmund: Bürki - Bartra, Sokratis, Toprak, Guerreiro - Götze, Weigl, Kagawa - Jarmolenko, Isak, Pulisic

Schiedsrichter: Willenborg (Osnabrück)

Video starten, abbrechen mit Escape Livestream - der 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga | 18.11.2017 | 01:57:00 Min. | Verfügbar bis 18.11.2017 | Das Erste

Stand: 16.11.2017, 07:00