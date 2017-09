Zunächst mal ein paar Zahlen, die verdeutlichen, dass es für Hertha BSC ein sehr schweres Auswärtsspiel wird: Hoffenheim ist in der Bundesliga seit 19 Heimspielen ungeschlagen. Die letzte Heimniederlage gab es im Mai 2016. Hoffenheim gewann zudem alle drei Partien unter Trainer Julian Nagelsmann gegen Hertha.

Unter der Woche erlebte die Hertha dafür ein paar schönere Minuten. In der Europa League sprach für die Berliner immerhin ein Punkt gegen Athletic Bilbao heraus (0:0), während sich die drückend überlegenen Hoffenheimer vom SC Braga klassisch auskontern ließen (1:2).

Stürmerduo I: Ibisevic vs. Wagner

Beide Teams gehen mit einem Torjäger, der auf seinen Ex-Klub trifft, in das Duell. Bei Sandro Wagner ist das Wiedersehen dabei nicht so schön. Der Stürmer erlebte von 2012 bis 2015 seinen Karriere-Tiefpunkt in Berlin, er wurde von den eigenen Fans abgelehnt und von Trainer Pal Dardai ausgemustert, der ihn am Ende auf leere Tore schießen ließ.

Da hat Vedad Ibisevic an Hoffenheim bessere Erinnerungen: Ibisevic ist noch immer der zweitbeste Torjäger in der Bundesliga-Historie Hoffenheims (43 Bundesliga-Treffer in 92 Partien).

Stürmerduo II: Uth vs. Leckie

Im Fokus stehen bei beiden Teams derzeit aber andere Angreifer. Für Hoffenheim sorgte zuletzt Mark Uth mit seinem Doppelpack gegen die Bayern für Furore. Der Linksfuß kam blendend in die Saison. Dabei stand Uth gar nicht immer auf dem Platz und war vor der Saison scheinbar schon auf dem Absprung in seine alte Heimat Köln.

Ob Uth gegen Berlin spielen wird, ist allerdings noch nicht klar, in der Europa League gegen Braga fehlte er schon wegen einer Fußbprellung.

Bei der Hertha erzielte Mathew Leckie bislang alle drei Saisontreffer der Hertha in der Bundesliga. Vor seinem Wechsel nach Berlin hatte er in 71 Bundesliga-Spielen ebenfalls Tore erzielt. Der Australier war in dieser Saison an allen fünf Pflichtspieltreffern der Hertha beteiligt (zwei Assist beim 2:0-Pokalerfolg gegen Rostock sowie drei Tore in der Bundesliga).

Stand: 15.09.2017, 07:55