Zwei Karrieren im Gleichschritt: 2016 schlossen Julian Nagelsmann und Domenico Tedesco gemeinsam den DFB -Trainerlehrgang ab, der jetzige Schalker war damals Lehrgangsbester (Note 1,0), der Hoffenheimer Zweitbester seines Jahrgangs. Im gleichen Verein waren beide auch: Tedesco war 2015 von der U17 des VfB Stuttgart in die Jugend-Abteilung der TSG gewechselt, bei der Nagelsmann schon seit 2010 wirkte.

Nachdem Nagelsmann im Februar 2016 zu den Profis hochgezogen wurde, übernahm Tedesco die U19, bis er ein Jahr später nach Aue wechselte, die Sachsen rettete und dann von Schalke verpflichtet wurde. Nun treffen die beiden jüngsten Bundesliga-Trainer erstmals aufeinander. Beide sind jedoch bemüht, den Fokus auf das Spiel zu lenken. "Es ist nicht das Duell Nagelsmann gegen Tedesco, sondern Hoffenheim gegen Schalke", sagt Tedesco stellvertretend.

Tedesco und Nagelsmann mit ordentlichem Saisonstart

Tedesco hat für Schalker Verhältnisse einen sensationellen Saisonstart hingelegt: Neun Punkte aus fünf Spielen sind sehr ordentlich, zumal auch schon die Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig und Bayern München dabei waren. Zum Vergleich: In der Vorsaison standen nach fünf Spielen exakt null Punkte auf der Habenseite. Eine Hypothek, von der sich die Schalker bis Saisonende nie wirklich erholen konnten.

Auch Nagelsmann macht eigentlich durchgängig seit seiner Ernennung zum Cheftrainer einen guten Job: Die Hoffenheimer sind trotz Dreifachbelastung topfit (so gesehen beim späten Siegtor in Mainz am letzten Spieltag), sie sind aktuell das laufstärkste Team der Liga (im Schnitt 117,8 km pro Spiel). Und auch die Rotation scheint keinerlei Auswirkungen auf die Spielstärke zu haben. Der Lohn: Hoffenheim ist in der Liga noch ungeschlagen, holte elf der 15 möglichen Punkte.

Letzte Hoffenheimer Heimniederlage gegen Schalke

Zuhause sind die Kraichgauer zudem seit 20 Partien unbesiegt. Die letzte Heimniederlage gab es am 14. Mai 2016 - gegen den FC Schalke 04. Die Tore beim 4:1-Auswärtssieg erzielten Klaas-Jan Huntelaar, Eric-Maxim Choupo-Moting, Leory Sané - keiner der drei ist mehr bei den "Königsblauen" in Lohn und Brot.

