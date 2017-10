Ausgangslage:

Pleitewochen im Kraichgau: Überraschend musste sich Hoffenheim in der Europa League zuletzt Ludogorets Razgrad geschlagen geben und am vergangenen Spieltag gegen den SC Freiburg die erste Saisonniederlage hinnehmen. Zudem sorgte die Diskussion um Trainer Julian Nagelsmann, der eventuell oder vielleicht oder überhaupt nicht auf der Wunschliste der Bayern steht, für Unruhe. Auf die Heimstärke ist aber in der Regel Verlass: Gegen Augsburg wollen die Kraichgauer die Serie von 21 Siegen zuhause in Folge weiterführen.

Nach einem eher schwachen Saisonstart mit einer Niederlage und einem Remis startete der FC Augsburg mit drei Siegen gegen Köln, Frankfurt und Leipzig durch. Die Defensive der Mannschaft von Trainer Manuel Baum gehört mit sechs Gegentreffern zu den besten der Liga. Die vergangenen beiden Spiele waren mit einem Unentschieden gegen Stuttgart und einer Niederlage gegen allerdings bärenstarke Dortmunder eher enttäuschend. Dennoch überzeugten die Fuggerstädter spielerisch und stehen zurecht auf Platz sechs.

Stimmen:

Hoffenheims Manager Alexander Rosen hat sich vor dem Duell gegen den FCA zu den Spekulationen um Nagelsmann geäußert. " Es gab keine Kontaktaufnahme, ein Wechsel war nie ein Thema. Ich sehe da keine Gefahr oder irgendeine Belastung auf Hoffenheim zukommen ", sagte Rosen der "Bild".

Personal:

Positive Nachrichten für die TSG: Die Offensivspieler Nadiem Amiri und Kerem Demirbay sind wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen und für einen Einsatz am Samstag bereit. Zudem kann die TSG wieder auf Robin Hack setzen. Verzichten muss Nagelsmann auf Serge Gnabry, Ermin Bicakcic, Adam Szalai und Lukas Rupp.

Auch der Kader der Augsburger füllt sich so langsam wieder auf. Die zuletzt angeschlagenen Martin Hinteregger, Philipp Max und Rani Khedira kehrten ins Mannschaftstraining zurück. Coach Baum bangt allerdings um den Einsatz von Khedira, der sich eine Bauchmuskelverletzung zugezogen hatte. Auch die Nationalspieler Konstantinos Stafylidis, Dong-Won Ji und Sergio Cordova haben mit leichten Blessuren zu kämpfen.

Sonstiges:

Beide Teams stehen vor dem 8. Spieltag vor kleinen Jubiläen: Hoffenheim könnte gegen Augsburg das 100. Bundesligator unter Nagelsmann schießen. Bei den Gästen ist das mögliche Jubiläum nicht allzu erfreulich: Der FCA steht unmittelbar vor dem 300. Gegentreffer in der Bundesliga.

Stand: 13.10.2017, 07:43